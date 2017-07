Gasskraftverket på Kårstø rives

Debatt

Det er inngått avtale om at gasskraftverket på Kårstø, som ble et pengesluk, skal rives og fjernes. Planleggingen starter i sommer og selve rivingen begynner til høsten. Det vil ta om lag 8 måneder.

Gasskraftsaken var en stor politisk sak på slutten av 1990-tallet på Kårstø som på Skogn. De to milliardene verket kostet å bygge, uten CO2-rensing, og som ble ferdigstilt i 2005, viste seg å bli en svært dårlig investering. Lave kraftpriser og dyr gass bidro til et årlig tap rundt 100 millioner. Etter 2011 har kraftverket mer eller mindre støvet ned, og nå er det kroken på døra. I dag er det 32 ansatte ved anlegget.

Siden verket stort sett ikke har produsert kraft, har det heldigvis ikke gjort stor skade, bortsett fra å koste utrolig mye penger. Hadde man hørt på miljøbevegelsen, SV og andre ville vi spart samfunnet (Statoil og Statkraft) for de milliardene det kostet, og tapet i 100 millionklassen pr år i driftsfasen. Motstanden mot bygging av gasskraftverkene var stor. Flere tusen sa seg villige til ikkevoldelige, ulovlige aksjoner, biskoper gikk ut mot byggingen, men Høyre og Arbeiderpartiet presset byggingen gjennom. De fleste husker kanskje at Bondeviks sentrumsregjering gikk av i 2000 fordi de nektet å godta stortingsflertallets krav om utbygging av gasskraftverk uten CO2-rensing. Jens Stoltenbergs regjering ga året etter konsesjon til gasskraftverket på Kårstø.

At motstanderne av gasskraftverk uten CO2-rensing hadde rett med hensyn til klimaforverringene er ikke til å undres over, men at vi motstandere skulle vurdere de økonomisk konsekvensene riktigere enn utbyggerne var vel for de fleste ikke en selvfølge?

Per Aunet

Levanger