Hvilket Gudsbilde har du?

Debatt

Det er sommer. Jeg ligger i en hengekøye og nyter solen, og jeg har så god tid at jeg kan dvele ved de store spørsmål i livet…

For å være helt ærlig, så sitter jeg egentlig på sofaen under et tykt pledd og fryser, mens barna er høyt og lavt og bråker når jeg kommer hjem fra arbeid. Men det føles som om alle andre ligger i solen og slapper av.

Så, kjære leser, dersom du i løpet av denne sommeren er så heldig at du kan dvele ved de store spørsmål i livet, så har jeg ett: Hvilket bilde har du av Gud? Hvordan tenker du deg at Gud er? Vi har alle et Gudsbilde, selv om det kanskje ikke er oss bevisst. Selv om vi ikke tror på Gud i det hele tatt, kan vi ha et Gudsbilde. Hvilken Gud tror du ikke på? Dette bildet preger oss, hvordan vi ser på kristentroen, hvordan vi ser på oss selv og på vår neste.

Er Gud en gammel, tunghørt julenisse som ikke bryr seg så mye om deg? Eller en streng far, en dommer, som ser alt du gjør og vender tommelen opp eller ned? Tenker du heller på en moderlig Gud, som er varm og mild? Hva har preget deg og ditt Gudsbilde? Hvilke personer, hvilke salmer eller bibelvers? Hvilke opplevelser? Er Gud kanskje snill og mener det godt, men kan ikke hjelpe så mye heller? Eller er du i det hele tatt i tvil om at han finnes?

Gudsbilder finnes det mange av, og psykiaterne vet mye om hva som former våre forestillinger om Gud. Men det er ikke rart at vi har forskjellige Gudsbilder. Det finnes nemlig så forskjellige bilder av Gud, ikke bare i de forskjellige religionene, men også i bibelen.

Det finnes en tekst i bibelen som beskriver et Gudsbilde som jeg frykter vi ikke har for øyne så veldig ofte. Det er et gammeltestamentlig Gudsbilde, og jeg må innrømme at for meg personlig, så er dette kanskje kjernen i mitt kristne håp. Teksten handler om at Gud lager et festmåltid, og inviterer raust. Det står i Jesaja 25:

«På dette fjellet skal Herren over hærskarene gjøre i stand for alle folk et festmåltid med fete retter, et festmåltid med gammel vin, med fete, margfulle retter og gammel, klaret vin. På dette fjellet skal han sluke sløret som tilslører alle folk, dekket som tildekker alle folkeslag. Han skal sluke døden for evig. Herren Gud skal tørke tårene fra hvert ansikt… Dette er Herren, vi håpet på ham. La oss juble og glede oss over hans frelse!»

Her beskrives Gud som en rik og raus vert som lager en fest, en kjempestor fest for alle sammen. Og Gud disker opp med det beste som finnes. Det dyreste og mest verdifulle man kan by på. Fete, margfulle retter og gammel, klaret vin. Han tørker tårene fra hvert ansikt, han besvarer alle ubesvarte spørsmål, han frelser alle og gir oss alt godt i overflod.

Her er det ikke snakk om «gudsfrykt og nøysomhet», her serveres det ikke svett brunost og sur kaffe. Nei, her er det snakk om et orientalsk festmåltid, tre dager til ende, med det beste som finnes av mat og drikke. Med mange kjære mennesker, med gode, sterke følelser. Denne skildringen er et bilde for fullkommenhet. Festen som profeten Jesaja beskriver, sier mye om Gud. Og den prøver å si oss noe om himmelen. Jesaja bruker bilder som gjenspeiler det han selv synes er best. Et festmåltid med fete, margfulle retter og gammel, klaret vin. Masse folk og festbråk og en Gud som er nær og tørker våre tårer. Slik ser himmelen ut for Jesaja.

Så til de store spørsmål: Hvordan ser himmelen din ut? Hva er det stedet du trives best på? Har du en yndlingsplass som kommer himmelen nær? Kanskje det er på hytta. Kanskje på hjemplassen hvor du kommer fra. Kanskje der du tilbrakte dine barndoms sommerferier. Hva er det stedet du håper himmelen kommer til å ligne på? Og hvordan lukter det der? Lukter det nybakt brød, eller vafler og kaffe, lukter det varm sommerhud og sjøluft, eller eksotiske krydder og spennende mat? Kanskje lukter det bøker og en gammel godstol?

Hvem er der sammen med deg? Hvilke mennesker har betydd mest for deg gjennom livet, og som du vil sitter ved siden av deg? Kanskje er de døde nå, eller du har mistet kontakten, men de har gjort deg godt. Kanskje er det mennesker du aldri har møtt, salmediktere eller malere som har greid å berøre og trøste deg, eller som har åpenbart noe ved Gud for deg. Hvem vil du sitte sammen med ved Guds festbord?

Mitt håp for himmelen er helt klart at det er varmere og mer solfylt enn en sommer i Trøndelag. Og jeg vil sitte sammen med Martin Luther og Mozart og kanskje Whoopi Goldberg og drikke Wittenbergisk øl og ha det artig.

Før har kirken vært beskyldt for å fortrøste folk til det hinsidige og ikke bry seg om våre livsbetingelser på denne jorden. Jeg tror vi har havnet i den andre grøfta nå. Vi konsentrer oss så mye om dette livet, at vi glemmer at det venter oss noe mye bedre etterpå. Vi hører så mange gode råd om hvordan vi kan få det beste ut av oss selv og våre livsbetingelser, at vi er fristet til å tro at vi må oppnå alt her og nå, ellers går vi glipp av noe. Det er veldig trendy å optimalisere seg selv og livet sitt. Men jeg tror at vi ikke kan få fylden her i dette livet. Vi klarer ikke å overvinne alt som er vanskelig. Ikke gjennom bønn og gode handlinger, og ikke gjennom mindfulness og yoga. Jeg tror det kan være sunt og godt å tenke på at livet vårt er sårbart og at vi er ufullkomne. Ja, jeg synes faktisk at det er befriende å se det slikt.

Fylden ligger i fremtiden. Ennå må vi gråte. Ennå blir vi syke. Ennå må vi fryse oss gjennom en kald trøndersommer. Ennå kan det være fornuftig med gudsfrykt og nøysomhet. Men en dag kommer vi til å sitte til bords i Guds rike, og gleden vil være fullkommen. Og noen ganger får vi et glimt av det. Noen ganger er vi på dette vårt yndlingssted. Noen ganger er vi i en festmiddag der alt stemmer: Gode venner, god mat og drikke, ingen bekymringer, gode samtaler, varme og lykke. Eller fullkommen stillhet på toppen av et fjell i klar vintersol. En forsmak på himmelen.

Jeg tror at i slike øyeblikk åpenbarer Gud seg for oss. Guds godhet og raushet. Guds fremtid, som vi en gang kommer til å oppleve i fullkommenhet. Jeg ønsker oss alle mange slike øyeblikk i løpet av denne sommeren. Og når de kommer, kan vi tenke på himmelen, der det blir enda mye bedre enn dette.

Prostiprest