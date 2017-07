Om nedleggingen av Stekke

Debatt

Vi er mange som er opptatt av Verdal kommunes dårlige behandling av de ansatte ved Stekke kafe. Kafeen er vedtatt nedlagt fra 1.august 2017, selv om administrasjonen/politikerne kaller det en omorganisering, for å få inn fleire. Hvilken målgruppe er «fleire»? Har administrasjonen hørt om Arbeidsmiljøloven? Gjelder loven for Verdal kommune, eller forsøker ledelsen å «heve seg» over Arbeidsmiljølovens bestemmelser? Minner om at det er arbeidsgiver som har ansvar for at lovens bestemmelser etterleves.

Det er kort tid til 1. august 2017. Betrakter kommunen de ansatte ved Stekke kafe som oppsagt fra 1.08.17, uten at det formelle m.v. er skriftlig ivaretatt? Sover ledelsen i Fagforbundet, Verdal, der de ansatte er organisert?

Må de ansatte møte opp på NAV 1.08.17 for å søke på ytelser derfra? Jeg har lovt de ansatte å bistå dem, slik at deres rettigheter etter Arbeidsmiljøloven, m.v. blir ivaretatt!

Protest til ingen nytte Det blir intet forsøk på å drive Stekke kafé videre etter selvkostprinsippet.

Ad brukerne av Stekke kafe: Viser til rådmannens saksframlegg til kommunestyremøtet 19.06. og ekstraordinært formannskapsmøte 29.06.17. Jeg siterer: «Det er viktig fra administrasjonens side å påpeke at det er flere, som i privat regi, driver tilsvarende virksomhet i Verdal. Sett fra et konkurransevridende perspektiv, er rådmannen skeptisk med hensyn til det tilskudd som må til for å drive Stekke kafe i balanse.

Spørsmål: Hvilke bedrifter/personer er dette? Navn på disse forventes oppgitt snarest!

Innlegg Jeg spør kun «Sistegangsvelger» har mange spørsmål til de som styrer i Verdal.

Avslutningsvis vil igjen rådmannen fremheve at kommunen idag har tilbud for hele kommunen med matleveranser fra VBH, også for beboere ved Stekke. Dette er et element i det påbegynte arbeidet for å realisere dag- lærings- og mestringstilbud på Stekke». Hvem skal lære seg å mestre hva??

Utkjøring av maten er ikke gratis, hva betales for dette?

Jeg avslutter med et sitat fra Astrid Lindgren: «Nær menniskor med makt slutar at lyssna på folk. Då er det dags att byta ut dem»!!!

Marit Aasan

Kommunalkandidat, med 20 år som byråkrat i Verdal kommune, de fleste ved personalavdelingen