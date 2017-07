Steng dem inne til de har blitt enige!

Debatt

Det er ett samtaleemne som tydeligvis opptar folk i Levanger om dagen: Hva skjer med sentrum? Hva skal til for å komme seg ut av den bakevja som byen har havnet i. Bakgrunnen er selvfølgelig den siste tids oppslag i lokalavisene om at enda flere butikker og andre virksomheter rømmer Kirkegata. Enten flytter de til Moan eller legger ned virksomheten, men vi har også eksempler på at noen flytter til andre lokaler i sentrum. Vekk fra støv og trafikkstøy i byens hovedgate.

Gjør noe med Kirkegata! Nå finnes det ingen enkel oppskrift på en «motgift» som bidra til å snu en negativ utvikling. Det som er fellesnevneren for alle jeg har pratet med de siste to–tre ukene handler om trafikken i Kirkegata. Om den ikke er roten til alt vondt, er den sterkt medvirkende. Det begynner å bygge seg opp et folkekrav om at det nå kommer en avklaring for hva som kan skje for å gjøre situasjonen bedre. Hører dere det, lokalpolitikere i Levanger?

Må samle seg. I valgkampen før kommunevalget i 2015 var det mange som pratet om Kirkegata og den kvelende trafikken. Det var tema for flere av diskusjoner som gikk, både på debattmøter og i avisspaltene. To år etterpå er saken like uavklart. De som trodde på en rask avklaring tok feil. En ny veg gjennom sentrum var et viktig tema for den forrige generasjonen med levangerpolitikere. Da er vi 30–40 år tilbake i tid. Må vi også regne med at dette blir den viktigste saken like mange år fram i tid? Det er nesten så det virker sånn.

Jeg har tidligere skrevet på denne plassen at nå må det politiske miljøet i Levanger samle seg om en trase, og så velge å slåss for den. Om den nye hovedvegen skal gå langs jernbanen og elva, eller langs sundet, må de bli enige om. Hovedsaken er at de blir enige. Først da kan et samlet lokalpolitisk miljø begynne å trykke på mot dem som skal være med dele på regningen. Det kommer ingen utenfra og ber dem om å få opp farten. Dette må starte lokalt.

Når kardinalene skal velge en ny pave stenger de seg inne i det Det sixtinske kapell. Der sitter de til valget er gjort. Jeg føler meg fristet til å foreslå det samme for kommunestyret i Levanger. Det er svært mange som ser fram til den hvite røyken fra pipa i rådhuset.

