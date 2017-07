Hvorfor subsidieres brenning av utenlandsk farlig avfall?

Debatt

I januar i år sendte Naturvernforbundet i Verdal et brev med to spørsmål til klima- og miljøministeren. Vi har fortsatt ikke fått svar - ministeren er sikkert en travel mann. La oss få gjenta det ene spørsmålet i et åpent brev.

Norfrakalk-fabrikken i Verdal brenner kalkstein ved hjelp av spillolje. Myndighetene pålegger ikke rensing av miljøgiftene i avgassen. Imidlertid er det satt en utslippsgrense til luft på hele 6 kg kvikksølv per år. Denne mengden svarer til 7 % av totale kvikksølvutslipp til luft fra norsk landbasert industri (tall fra 2015). Norske myndigheter har vedtatt et mål om å stanse menneskeskapte utslipp av kvikksølv innen 2020.

I 2016 bidro fabrikken med 3,3 kg kvikksølv til atmosfæren – dette er foreløpig det høyeste rapporterte utslippsnivået. Nå i år installerer fabrikken et renseanlegg som ved hjelp av aktivt kull kan halvere kvikksølvutslippet. Naturvernforbundet anerkjenner dette som et godt tiltak for å komme halvveis til nullvisjonen.

Samtidig – når utslippsgrensa er såpass romslig så har vi ingen garanti for at det ikke istedet benyttes spillolje med større mengder kvikksølv. Brennstoffet er en viktig kilde til kvikksølvinnholdet i avgassen.

Parallelt med økningen i kvikksølvutslipp har Norfrakalk også økt importen av spillolje fra utlandet. I 2015 importerte bedriften 9600 tonn spillolje fra Sverige og Storbritannia. Dette utgjorde 55% av årsforbruket til kalkovnen og 16% av all spilloljen som SSB oppgir ble brent til energiformål i norsk industri det året.

Norske myndigheter krever ikke inn avgifter for spillolje som Norfrakalk brenner, enten den kommer fra Norge eller utlandet. Dette er i realiteten en subsidiering som har blitt forsvart med behovet for å sikre at all norsk spillolje leveres til godkjente forbrenningsanlegg. Et anslag tyder på at for de ovenfor nevnte 9600 tonn med utenlandsk spillolje fikk Norfrakalk 18 millioner kroner i avgiftsfritak.

Spørsmål: Hvorfor subsidierer myndighetene brenning av utenlandsk farlig avfall i Verdal – og det attpåtil i et anlegg som fram til i dag ikke har hatt rensing av kvikksølv og andre miljøgifter?

Naturvernforbundet i Verdal ønsker å lære mer om hvorfor vi skal ha slike kvikksølvutslipp i nærområdet. Derfor håper vi at klima- og miljøministeren vil svare på dette spørsmålet.

Gunnar Gustad

Grethe Dyrstad

Naturvernforbundet i Verdal