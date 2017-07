Hvorfor velger mange innvandrere, ikke å integrere seg i vårt samfunn?

Debatt

Debatten om integrasjon er en debatt hvor uenigheten er stor blant politikere og partier. Det har også splittet det norske folk i synet om hvordan problemet kan løses. Det hele dreier seg om hvordan vi skal få innvandrerne til å bli som oss.

Vi må også stille spørsmålet om de virkelig ønsker å bli en del av det norske samfunn? Dette er ikke noe spesielt for Norge. Problemet er det samme i de fleste land i Europa. Mange spesielt fra muslimske land synes at det vestlige samfunn er i moralsk forfall.

Hvis vi skal forsøke å forstå deres levemåte må vi sette oss inn i de samfunn de er født og oppvokst i, med tradisjonell familie og samfunnskultur.

Moder Theresa har en gang sagt at hun var mer bekymret for barns vel i rike vestlige samfunn, enn for de indiske gatebarn. For de indiske gatebarn var riktignok fattige, men de var alltid sammen med foreldrene. Dette ser vi også blant mange innvandrere, at de voksne og barn holder sammen.

Mange innvandrere er forbauset over hvor lite norsk ungdom kjenner til geografi, arkitektur vitenskap og andres religioner utenfor det vestlige Europa. Vi vil gjerne at innvandrerne kan bli en del av vårt samfunn med demokrati, toleranse og personlig frihet.

Men da må vi stille krav til de som skal leve og bo her. Innvandrere som ønsker å bli i Norge, må også godta vårt levesett.

Vi skal ikke godta at muslimske foreldre som har fått sitt norske statsborgerskap sender sine barn på koranskoler til de land de kommer fra, med den begrunnelse at de ikke ønsker at barna skal bli norske.

Dette er ikke ønskelig. Ja, direkte farlig. I følge britiske myndigheter er flere barn som er blitt sendt på koranskole i Somalia blitt utsatt for tortur og overgrep. Tidligere var koranlæreren en person som lærte barna om koranen. I dag og spesielt i Somalia og Sør-Sudan underviser de ikke koranen. Derimot lærer de barna hat og forakt for det europeiske samfunn. Norge må stille krav til foreldre som har fått norsk statsborgerskap at deres barn skal gå på norske skoler.

Dette kravet må foreldrene godta samtidig som de får sitt statsborgerskap. Flere av disse barn kan i følge britiske myndigheter i Kenya komme tilbake til Europa som potensielle terrorister.

Det er meget viktig nå når Kripos undersøker denne saken rundt skolene i Somalia. Foreldre må gis beskjed om hva disse barn blir utsatt for. Det er viktig at foreldrene vet at dette kan få konsekvenser også rettslig sett.

Statsråd Listhaug er nå tilbake på jobb og det ventes at hun nå tar tak i denne saken.

Asbjørn D.K. Eklo