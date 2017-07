Debatt

Øyfrid S. Knudsen og Geir Tore Leira, Innherred Renovasjon har svart på innlegget mitt om renovasjon fra hytteområdene i Levanger. Et svar som gir grunn til mange nye spørsmål.

Knudsen / Leira hevder at forurensingsloven pålegger kommunene og ha en innsamlingsordning.

Som jeg påpekte i mitt forrige innlegg krever forurensningsloven at alt husholdningsavfall skal samles inn og leveres til et godkjent mottak. Den har ikke noe krav om hvordan dette skal samles inn, men kommunestyret har vedtatt å bruke IR til dette.

Knudsen / Leira avviser forslag fra Sigvard Gilstad om å ilegge hytteeierne et gebyr på f. eks kr 400 ved at vi tar med avfallet heim og leverer det i våre faste avfallsdunker, med problemet med alle hytteeierne med adresse utenfor IR sitt arbeidsområde.

Hvor stort er dette problemet? I den adresseoversikten jeg har for alle hytteeierne i Frol Bygdeallmenning og Reinsjø statsallmenning datert 19. mars 2008, har 23 hytteeiere av totalt 543 adresse utenfor dette distriktet, d.v.s 4 prosent.

Jeg antar at det er noenlunde samme fordeling av hyttene i Skogn også.

Det er ingen grunn til å anta at denne eiermiksen har endret seg vesentlig fra 2008 til i dag.

Jeg regner med at IR har en oppdatert oversikt, og da finner jeg det underlig at det gjøres til et stort poeng at Gilstads forslag ikke fanger opp disse.

Knudsen / Leira innrømmer at det ikke er registrert noe forurensningsproblem i hytteområdene øst for E6.

Da er nok grunn til å anta at også disse hytteeierne tar med seg husholdningsavfallet heim til sine respektive kommuner.

Knudsen / Leira hevder at vi produserer mye annet avfall enn husholdningsavfall på hyttene, og at det er ikke er tillatt å brenne avfall.

I hvilket regelverk har IR dekning for å hevde at vi ikke har anledning til å brenne aviser og trematerialer i ovnen på hyttene eller i et bål på en sikker bålplass?

Som jeg skrev i mitt forrige innlegg så betrakter jeg vår familie som en gjennomsnittlig hyttebruker, men sannsynligvis med noen flere hyttedøgn enn gjennomsnittet. Vi bruker å ta med oss papiravisene vi leser til hytta i helgene. De fleste blir igjen der og blir brukt til opptenning i ovnen.

Noen blir med heim igjen, men jeg kan ikke forstå at de utgjør noe større avfallsproblem enn om at vi ikke har hatt de med på hytta en tur.

Knudsen / Leira gjør et poeng av de store avfallsmengdene som følge av oppussing og vedlikehold. Hvor stort er dette problemet?

Igjen velger jeg å bruke vår 30 år gamle hytte som eksempel. For noen år siden flyttet vi en vegg inne i hytta for å få til et ekstra soverom. Alle trematerialene som ble til overs etter denne ombyggingen ble kappet opp til ved.

Vi har beiset hytta ca. hvert 10 år, noe vi også gjorde i 2016. Dette resulterte i 2 tomme malingsspann og 3-4 malerkoster som ble levert til gjenbrukstorget.

Siste vinter kjøpte vi en brukt sofa og en stol på gjenbrukstorget for å skifte ut noen av de møblene vi hadde på hytta. Vi leverte den gamle sofaen og en kurvstol til gjenbrukstorget. Sofaen ble kjørt til butikken for salg mens stolen ble kondemnert som avfall.

Ut over dette har ikke vi produsert noe avfall som skal til gjenbrukstorget.

Hvis dette er gjennomsnittlig produksjon av slikt avfall fra hyttene våre er nok dette «problemet» sterkt overfokusert fra IR. En slik avfallsmengde vil ikke dekke opp «de store avfallsmengdene» som Knudsen / Leira hevder vi har fra hyttene våre.

Knudsen / Leira sier at den beregning av kostnadene jeg gjorde i mitt forrige innlegg var noenlunde riktig, men innsamlingskostnadene utgjør bare 32,2 prosent av de totale kostnadene.

Jeg brukte kr 700 pr time i min kalkyle for å dekke inn de øvrige driftskostnadene.

Av disse antok jeg kr 350 i direkte lønn og sosiale kostnader og kr 350 i øvrige driftskostnader, d.v.s at innsamlingskostnadenes utgjorde 50 prosent.

Selv om jeg korrigerer denne kalkylen til at de direkte innsamlingskostnadene utgjør bare 32,2 prosent, vil kostnadene ble bare kr 580 000, noe som fortsatt er vesentlig lavere enn de kr 995 000 IR planlegger å kreve inn.

Knudsen / Leira skriver at de har samme avgift for alle 10 eierkommunene. IR skal drive etter selvkostprinsippet, og kan operere med samme avgiften innenfor hver enkelt kommune, men slik det har kommet frem i andre avisinnlegg, har IR ikke anledning til og kryss subsidiere på tvers av kommunegrensene.

I følge Knudsen / Leira vedtok representantskapet 17.11.16 en ny selskapsavtale, senere vedtatt av alle eierkommunene, hvor det skal være lik pris i alle selskapskommunene.

Men denne kan ikke være lovlig når selskapet ikke har anledning til å krysssubsidiere på tvers av kommunegrensene.

Knudsen / Leira skriver at de har et eget regnskap for hytterenovasjonen. Dette er ikke godt nok. De må ha et eget regnskap for hytterenovasjonen pr. kommune.

Hvis dette er praksis også for innsamling av det øvrige husholdningsavfallet må IR også etablere egne regnskaper for dette pr. kommune.

Knudsen / Leira skriver at de øvrige kommunene må subsidiere Verdal og Levanger hvis de skal følge forslaget til Sigvald Gilstad. Der er vel all grunn til å anta at det er Verdal og Levanger som subsidierer de øvrige kommunene, hovedsakelig p.g.a. kortere innkjøringsavstander, både for hytterenovasjon og annen husholdningsrenovasjon, hvis dette er IRs regnskapspraksis.

Selv om Knudsen / Leira i sitt svar til meg innrømmer at det ikke er noe forsøplingsproblem i hytteområdene øst for E6, kommer nok IR til å etablere sine oppsamlingsplasser.

Derfor vil jeg oppfordre: alle hytteeiere om å fortsette å ta med avfallet heim og legge det i sine avfallsdunker heime også etter at oppsamlingsplassene er etablert.

styrene i de respektive hytteforeningene om å etablere et system med regelmessig inspeksjon av oppsamlingsplassene for å dokumentere hvor lite avfall som leveres til disse.

En slik dokumentasjon må brukes i forhold til kommunestyret for å få omgjort vedtaket om oppsamlingsplasser.

Om nødvendig må dette gjøres til en valgkampsak ved valget til nytt kommunestyre i 2019.

Til slutt vil jeg takke for alle positive tilbakemeldinger jeg har fått etter mitt forrige innlegg, både muntlig og via SMS.

Dette viser at det er mange av hytteeierne som er engasjert i dette spørsmålet, og til sammen må vi kunne bruke vår forbrukermakt ved valget om to år.