Bra at det stilles kritiske spørsmål

Debatt

Jeg savner noen stemmer i en av vårens store debatter i Levanger og Verdal. Hvor er våre lokalpolitikere i diskusjonen om hytterenovasjon? Greit nok ble det sagt og understreket fra dem som skulle ha greie på det, at man ikke kunne si nei til denne renovasjonsordningen. Det var noe som var bestemt høyere oppe enn i våre kommunestyrer. Men innretninga på ordninga? Prissetting og praktisk gjennomføring av den er det mange som stiller gode og relevant spørsmål rundt.

Hytterenovasjon nok en gang Siden den gang har jeg fortsatt ikke hørt et pip, og jeg kan heller ikke se at det har fremkommet noen redegjørelse i media om dette. Også de vi har valgt som våre ombud har vel lagt merke til debatten som har gått. Og da spør jeg: Hvorfor tar de da ikke spørsmålene videre for å få avklart om det er hold i påstandene. Vi burde hatt folkevalgte som fulgte opp med nye spørsmål for å vise for sine innbyggere at de er opptatt av samme sak som tydeligvis opptar dem. Det er ingen skam å stille spørsmål når du ikke vet svaret. Det er mye verre å late som man vet.

Sitter de helt stille, drar de lett på seg beskyldninger om at de tar alle svar fra administrasjonene som sannheter, opplest og vedtatt en gang for alle. Det er vel ikke slik de vil bli oppfattet?

(Leder i Innherred 15. juli 2017)