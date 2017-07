Rein på villspor i innvandringsdebatten

Debatt

Man kan mene hva man vil, men man må også være klar over konsekvensene det kan føre med seg, og her er Roger Rein på villspor.

Til eksempel kan man se på Arbeiderpartiets landsstyrevedtak fra 2015 da de inviterte 10.000 flyktninger til landet, men som resulterte i at godt over 30.000 kom til Norge. De innså derfor ikke konsekvensene vedtaket ville føre med seg.

Her er lederkommentaren som det reageres på: Er dette en god eller dårlig nyhet? Antallet asylsøkere har ikke vært lavere på over 20 år.

Det samme gjelder Reins ønske om å skulle ta imot enda flere enn vi gjør i dag. Han tar ikke hensyn til det faktum at det er mange som oppholder seg i Norge i dag som ikke er integrert og ennå ikke har kommet seg ut i arbeid og blitt en del av samfunnet. Livet til mange er satt på vent, noe Rein med sin argumentasjon visstnok syns er greit og ønsker flere i samme situasjon.

For å bedre denne situasjonen har regjeringen nå satt krav til innvandrere om å lære norsk, få kunnskap om norsk kultur og samfunn, demokrati, lover og regler. Det er satt flere krav til innvandrere og dette gjøres fordi man må yte før man kan nyte. Frp vil også opprette flyktningleirer i nærområdene slik at asylsøknader kan innvilges der, et punkt Rein sier seg enig med Frp i.

For meg er det ganske enkelt, vi kan ikke dekke på til 10 og invitere 100. I tillegg har det da vist seg å komme mange grunnløse asylsøkere som så opptar plassene til de som trenger det aller mest. Derfor er signalene man sender ut svært viktig. Det at andre europeiske land har strammet inn illustrerer godt at de også innser at politikken som er blitt ført, ikke er bærekraftig.

Roger Rein kan mene hva han vil, men faktum er det at disse tiltakene ikke er til inntekt for en bestem politikk, men en politikk som løser problemer og tar folk på alvor. Det sørger for vår sikkerhet og et bærekraftig samfunn, samtidig som det sørger for at vi kan hjelpe de som trenger det aller mest slik at de får muligheten til å leve verdige liv.

Espen Teigen

1. stortingskandidat Nord-Trøndelag Frp