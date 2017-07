Gjør klart for årets store høydepunkt

Debatt

Nå er det rett før det tar av for fullt på Stiklestad og årets Olsokdager. For mange av oss som bor på Innherred er dette et av årets store høydepunkter. Tusenvis vil komme fra fjern og nær for å ta del i et allsidig program som tilbys over vel en ukes tid. De mest ihuga bortimot flytter husholdningen sin til Stiklestad i disse dagene, inntar sine måltider der, diskuterer med folk og er med på det meste, fra konserter og spelpub, til foredrag og kunstutstillinger. Og selvsagt Spelet. Dette årlige ritualet for entusiastene som ser det for n'te gang. Etterpå kan de sitte ved steinbordene og diskutere i timer om små og litt større endringer som regissøren har lagt inn fra år til år.

Oss og dem. Også årets program er fyldig og allsidig, noe for enhver smak. «Oss» er valgt som tema for Olsokdagene 2017. I programmet legger direktør Turid Hofstad noe innhold i dette. Hun mener temaet åpner opp for spørsmål som berører både de store samfunnsperspektivene og de nære og personlige temaene. Hva har skapt fellesskap historisk sett og hvordan skapes det i dag? Det vil være Geir Lippestad, som årets olsokprofil, som først og fremst får tilgang på talerstolen og får anledningen til å reflektere rundt disse spørsmål. Han har bakgrunn og erfaringer som gjør at det er grunn til å stille forventninger til Lippestads foredrag «Menneskeverd i møte med toleransens ytterpunkt».

Mot 2030. Olsokdagene 2017 representerer ingen vesentlig fornyelse. Arrangørene har vel ment at det ikke er noen grunn til å endre på en formel som ser ut til å virke. Dette er en miks som trolig trekker nok folk til Stiklestad. Trolig spiller været en viktigere rolle for oppslutningen enn enkeltposter i et rikholdig program. Samtidig, for hvert år som går, kommer vi stadig nærmere det store tusenårsjubileet. Det settes mål og bygges forventninger om at Stiklestad skal ta en langt større plass på en nasjonal arena enn det vi ser i dag. 2030-jubileet skal minst være sidestilt med grunnlovs-markeringen på Eidsvoll i 2014.

Det er riktig å sette seg mål å strekke seg etter. For å komme dit er det ikke nok med gode ord og støtteerklæringer. Det betinger også en utvikling av innhold og attraktivitet i olsokdagene i årene som kommer. Det kommer ikke av seg selv.

(Lederkommentar i Innherred 18. juli 2017)