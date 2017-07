Nå må det ryddes opp i ferjekaoset

Debatt

Vondt har gått til verre for dem som er avhengig av å bruke ferja til Ytterøy. De siste åra har det vært mange skuffelser og tilbakeslag for øysamfunnet i Trondheimsfjorden. For det første fikk de ikke gjennomslag for et bedre ferjetilbud, da ferjeanbudet ble utlyst for en ny periode fra 2015 til 2023. Fylkestinget viste ingen vilje til å komme øyboerne i møte da dette ble bestemt i 2013.

Nyferja, som ble satt i drift for snart to år siden, var et lite plaster på såret. Den innvarslet i alle fall en kvalitetsheving på materiellet, selv om kapasiteten ikke ble noe større. Kapasiteten ble mindre viste det seg. De siste to åra har det vært gjentagende oppslag i avisene om biler og lastebiler som måtte vente i timevis fordi de ikke fikk plass på ferja.

Til det verre. I helga fikk ytterøyningene en ny kalddusj, da ferjeselskapet tilpasset seg et nytt regelverk om hvordan bilene skal stables ombord i ferja. Før plasserte de fire biler i bredden. Nå er det bare anledningen til å sette opp tre rader med biler. Denne endringen fører til at kapasiteten nå går ned fra 38 til litt under 30 personbiler på hver tur. Resultatet blir selvfølgelig at enda flere må finne seg i å vente i timevis .

Det er nesten ufattelig at disse endringene av praksis skjer nå. Noen må da ha visst om disse reglene da nyferja ble satt inn i sambandet. Flere enn brukerne bør føle seg lurt når det går opp for dem at ferjas påståtte kapasitet ikke er reell. Jeg tenker da på dem som sitter på pengesekken i Steinkjer.

Må rydde opp. Ytterøyningene ønsker seg en ny og større ferje på strekningen. Det er et veldig forståelig krav. Også ferjeselskapet, FosenNamsos Sjø, bekrefter at de undersøker i markedet om det kan finnes noe større ferjemateriell å sette inn. De sender ballen til fylkeskommunen som oppdragsgiver, og mener det meste er opp til dem. Førstereaksjonen fra Fylkets Hus er å beklage ferjekøen, men sier at det er ferjeselskapet som må rydde opp.

Tomas Iver Hallem er ansvarlig fylkesråd. Han har tidligere vist vilje til å gjøre noe for å avhjelpe problemene med ferja til og fra Ytterøy. Nå må Hallem sette bredsida til å gjøre noe ordentlig for å rydde opp. Det er helt urimelig om ytterøyningene må leve med dette ferjekaoset til konsesjonsperioden går ut i 2023.

(Lederkommentar i Innherred 20. juli 2017)