22. juli vil følge oss, mer og mindre...

Debatt

I dag har det gått seks år siden massakren på Utøya og bombeangrepet mot regjeringskvartalet. Det største terrorangrepet på norsk jord i fredstid har satt sterkt, som et nasjonalt arr, både i vår kollektive bevissthet og i hver enkelts minne. Aller mest selvsagt hos de som var direkte berørt og deres pårørende. Men det er nok også sånn at de fleste av oss, uansett hvor vi var, husker denne dagen og skrekken som fulgte med. 77 mennesker døde for terroristens kuler og bomber. De fleste var unge AUFere som ble rammet på det som skulle være en fredelig sommerleir på Utøya,

Det er derfor på sin plass at 22. juli markeres rundt omkring i landet. I Levanger skjer det lørdag ettermiddag, gjennom en markering ved minnemonumentet ved Trønderhallen.

Gjør seg gjeldende. Det var ungdomspolitikere i Arbeiderpartiet som ble rammet av terroristen på Utøya. Det er ulike skjebner blant de som overlevde. Noen er kvestet for livet, og sterkt plaget av det på kropp eller sjel også i dag, seks år etterpå. Men blant de som opplevde Utøya på nært hold er det også mange som har vært og fortsatt er svært politisk aktive. De står fram som viktige stemmer i samfunnsdebatten.

Mange av de unge Ap-politikerne fra «Utøya-generasjonen» vil i høst bli valgt inn på Stortinget, som faste eller vararepresentanter. Aftenposten skrev om disse i går og anslår at det er et 20-talls AUF-ere som står høyt på stortingslistene rundt omkring i landet. 22 år gamle Gaute Børstad Skjervø fra Levanger, på fjerdeplass hos Ap i Nord-Trøndelag, er en av hovedpersonene i en stort oppslått artikkel. Han deler sitt engasjement med venner som ikke ble med videre, og sier til Aftenposten at han føler et ansvar for å fullføre det arbeidet de aldri fikk muligheten til å fullføre.

Blir ikke ferdig . «Utøya-generasjonen» vil følge oss inn i framtida. Det vil også minnet om det som skjedde for seks år siden. Det vil sannsynligvis også diskusjonen om hva og hvordan vi skal minnes terroren som rammet. Vi må la historiene og fortellingene leve videre. Det er nødvendig både for å forstå, og som en motvekt for at det ikke skal skje igjen. Slike ting går ikke over, og fra andre bør vi ha lært at fortielse heller ikke er vegen og gå. Det gjør vondt på en sånn dag. Men det vonde er der for å gjøre oss sterkere.

(Lederkommentar i Innherred 22. juli 2017)