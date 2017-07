Uansett lurt å starte med seg selv

Debatt

De skapte en interessant samtale i Stiklestad kirke tirsdag kveld, prost Nils Åge Aune og Fatima Almanea. Den unge verdalskvinnen er lokal folkevalgt og engasjert på mange områder. I samtalen ansikt til ansikt med prosten representerte hun først og fremst seg selv som ung og bevisttgjort muslimsk kvinne. De to hadde mange refleksjoner knyttet til tro og mangfold. Hva er forskjellene og hva forener folk i verden og lokalmiljøet, med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og livserfaringer?

Det er godt at vi har nysgjerrige folk iblant oss. Medmennesker som tør gi av seg selv. Som tør oppsøke det ukjente, utfordre egne grenser og dele erfaringene med oss andre. Det var opplevelsen vi fikk i møtet mellom prosten og den unge muslimen. Kanskje ble det litt for mye «koseprat». Jeg savnet de dagsaktuelle spørsmål som må utfordre troende uansett livssyn. Om handlinger som skjer og har skjedd i religioners navn, som danner kløfter og ikke bygger broer mellom oss.

Må startet ett sted. Det er uansett positivt at folk som Almanea og Aune møtes på denne måten, at de utfordrer hverandre og deler sine tanker med oss. Begge to er mennesker med ambisjoner om å gjøre verden til et bedre sted. Slik vår verden har blitt, med alle konflikter hvor religioner blir brukt som brekkstang, kan en bli motløs av mindre. Gjør det noen forskjell, skjer det noen framskritt, om en prost og en ung muslim kan samtale og forenes i et gudshus på Stiklestad?

Jeg velger å søke både trøst og se mulighetene i et gruk, disse visdomsord i diktform, som «Kumbel» pønsket ut gjennom et langt liv. Den danske dikter, matematiker og oppfinner Piet Hein var i kjernen på det som kan munne ut av møtet i kirkerommet på Stiklestad da han i sin tid formulerte seg på denne måten:

Folk som vil forbedre

hele verden, kan med hell

starte i dets sentrum

og begynne med seg selv.

Hvis du, jeg og oss, vi som hører sammen, gjør våre valg og bestemmer oss for en retning, da klarer vi i det minste å gjøre noe med det fellesskapet vi selv er en del av. Som ringer i vann kan det spre seg.

Naiv som jeg er, ligger mitt håp og livssyn i troen på oss mennesker. At vi kan gjøre en forskjell hvor for oss, og sammen. Om vi begynner med oss selv.

(Lederkommentar i Innherred 27. juli 2017)