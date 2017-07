Nå begynner det å dra seg ordentlig til

Debatt

Om halvannen måned er det stortingsvalg. Det har vi begynt å merke allerede. Partiene har begynt å røre på seg, og stortingspolitikerne gjør framstøt på ulike arrangement og mot media for å få oppmerksomhet rundt sine saker. Jeg har inntrykk av at de har holdt på med dette ei god stund allerede. Men det er nå og framover det blir intensivert. Nå kan du ikke regne med å bevege deg særlig langt noen steder før du framstår som bytte for en politisk aktivist på stemmejakt.

Hva er prosjektet? Hva særtegner situasjonen i overgangen juli – august? Senterpartiets meget sterke framgang går ikke ubemerket hen. Partiet ligger an til sitt beste valg siden «EU-valget» i 1993. Sps oppslutning ved valget kan bli avgjørende for om det blir et regjeringsskifte i høst. De siste meningsmålingene forteller oss at både Arbeiderpartiet og SV står på stedet hvil målt mot 2013. Sp derimot, ligger nå an til mer enn å doble sin oppslutning, som i 2013 var på 5,5 prosentpoeng.

Mange spør seg om det holder helt inn for Senterpartiet. Tør velgerne å tro på partiets prosjekt. Skjønt, det går også an å spørre seg hva som egentlig er Sps prosjekt? Partiet kaprer velgere på misnøye med regjeringens reformer og fordi Sp framstår med en klar og tydelig distriktsprofil. Hva partiet vil gjøre med makta om de kommer i posisjon igjen, det framstår ikke like klart.

Noe av det samme rammer Arbeiderpartiet. Det er åpenbart ikke nok å spille på misnøye med Frp og Høyre i regjering. Den blåblå regjeringen framstår ikke så upopulær som mange vil ha det til. Hvis Ap i større grad skal nå velgerne må de framstå tydeligere om hva og hvor de vil. Politikk er å ville, men til og med blant Aps egne er det nok mange som lurer på følgende: Hva er det de vil med neste fireårsperiode?

Sitter stille. Et annet særtrekk før valgkampen starter for fullt, er så godt som alle partier manglende vilje, med unntak av Frp, til å diskutere flyktning- og innvandringspolitikk. Alle sitter stille. De håper åpenbart at dette ikke blir noe tema i norsk valgkamp. Vi fikk et unntak i går, da det ble tatt til ordet for at Norge tar imot flere av flyktningene som har strandet i Italia. Det ønsket kom fra Unge Høyre, og ble imøtegått av Frps ungdomsorganisasjon. Det sier ganske mye!

(Lederkommentar i Innherred 29. juli 2017)