Slagsmålet på Stiklestad

Debatt

Noen av vikingetidens gjester var svært lite velkomne. De var nemlig kongenes og høvdingenes «torpedoer», og bøddel-bander – «skygge-hirden» – som utførte skitne straffe- og skremmeoppdrag mot folk som var falt i unåde. De kunne drepe og voldta og røve og brenne etter spesifikk ordre eller eget forgodtbefinnnende.

Deres bonus og utbytte var det de kunne frakte med seg fra ugjerningsstedet; så nær som eventuelt gull; det tilfalt oppdragsgiveren, hirdherren, kongen.

De satt ikke ved kongens bord. De hadde halv hirdmanns lønn. Deres oppgave var også å spionere i hele kongens rike, for å finne om han hadde uvenner noe sted, et etterretnings- og angiverkorps. Og de ble altså sendt på «gjesting» til undersåtter som kanskje hadde forbrudt seg eller falt i unåde alt etter kongens lune.

Gjestene må selvsagt ha vært overivrige i oppsporing av mulige inntektskilder; de drev jo nærmest på kommisjonsbasis. (Slike terror- og likviderings-håndlangere / døds-skvadroner har til alle tider over alt i verden operert i kulissene. Hemmelig «politi» hos paranoîde makthaveres security-systemer; Rinnan-banditter... florerer overalt også i våre dager, som vi vet!)

Så vikingtidens jarler og høvdinger kunne dette gemet. Olav brukte nok sine Gjestearbeidere til å omvende folk til den nye gudetru. Hvem ville ikke avsverge seg Tor & Odin når disse gutta kom inn på tunet ?

Men hvorfor hørte vi ikke om «gjestene» på skolen? Fordi de ikke passer inn i bildet av sagaens bolde bueskyttere og uredde sverdsvingere? Men de var slåssere, og sloss akkurat som alle profesjonelle krigere til alle tider; og særlig våre vikinger, med bakhold og list og skiftende allianser og svik og forræderi. Selvsagt.

Slagsmål, ikke slag. Det er all god grunn til å tro at høvdingene Tore Hund fra Bjarkøy og Torstin Knarresmed, Hårek fra Tjøtta og inntrøndere under møringen Kalv Arneson, Erlend fra Gjerde (Hordaland), Aslak fra Finnøy (Ryfylke) hadde hver sine Gjestegjenger. Og når vi plusser på Gjeste-hird fra danekongen Knut den Mektige, som i høyeste grad var involvert i maktspillet den gang, så ser vi for oss en drabelig bande med bakholds-eksperter = Gjester!

Olav kom østfra Gardarike / Kiev med sin egen lille hird. I Sverige fikk han noen hærmenn fra svenske-kongen. Olavs «hær» besto altså av utenlandske soldater, og tilfeldige eventyrere, rekruttert på veien. (Man vet jo hvor upålitelige leiesoldater kan være).

Via Jemtland kom han over til Verdalen med et heller rufsete og fåtallig hærfølge. Den såkalte «bondehæren» var nok også bare en allianse av lurvete, men livsfarlige snikmord-eksperter av Gjeste-flokker. Olav H (for Haraldson) gikk i en felle, og falt i et bakhold av en mafia-hird av Gjester!

Hør bare: Den anglosaksiske krønike fra 1043 forteller at han ble drept av sine egne; Adam av Bremen skrev ca. 1070 at Olav ble myrdet av noen menn i et bakhold; Florence av Worcester skrev ca. 1100 at han ble utsatt for et feigt overfall. Homilieboken sier også at man planla å ta ham med svik. Fortellingene om et «slag» dukker først opp i Roskildekrøniken fra ca. 1135, men selv da fortelles det at Olav ble drept av noen få menn!

Hva er definisjonen på et «slag»? Et stort og detaljert slag på Stiklestad omtales først med sagaene 200 år etterpå; og da var jo legende-dannelsen og martyr- & helgen-myten i full blomst.

Han er tillagt æren for kristningen av Norge. Men der var to konger ute i samme ærend før ham; så idéen om én gud og KviteKrist var kjent. Forresten ble det ingen kristelig virksomhet på lange tider etter ham. Er landet egentlig blitt kristent? Er ikke vi norskinger stadig vikingesinnede? Og hvorfor feires denne katolske helgen av den norske lutherske kirke?

(Ett vittig paradoks er også at han ved å påberope seg kongsnavn indirekte dermed påsto seg å stamme fra hedenske guder.)

Frode Rathe