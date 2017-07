Et trygt og seriøst arbeidsliv

Debatt

Trygghet for arbeid og inntekt samt medbestemmelse på jobben og et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle som enkeltmennesker, men det er også viktig for samfunnet.

Trygge arbeidstakere våger mer, sier fra når det trengs og bidrar til positiv omstilling og utvikling.

Det er få ting som er viktigere for en bedrift enn lojale og seriøse arbeidstakere som er medansvarlig for sitt arbeid og sin arbeidsplass. Ikke minst når vi vet at et godt arbeidsmiljø og trivsel er like viktig som lønnsnivå for oss arbeidstakere.

Denne tryggheten er nå truet av dagens regjering. Spesielt i de deler av arbeidslivet som rammes av svekkelser i arbeidsmiljøloven. Og hvor det åpnes for midlertidige ansettelser.

Det må ryddes opp i en lang rekke kritiske forhold i arbeidslivet for å sikre oss mot sosial dumping og forsikre oss om at norske lønns- og arbeidsvilkår gjelder.

LO og Arbeiderpartiet vil jobbe for å fjerne muligheten for å ta i bruk nulltimerskontrakter og andre arbeidskontrakter uten lønn mellom oppdrag. Vi vil rett og slett gjøre disse løsarbeiderkontraktene ulovlige.

Allmenngjøringsordningen må i tillegg styrkes og gjøres enklere å ta i bruk. Slik at vi får et lønnsgulv i de bransjene som trenger det. Grunnmuren er tross alt veldig viktig i det som skal være et stabilt og bra hus!

Det er viktig med en ny regjering som skal stramme inn regelverket for innleie slik at det ikke fortrenger faste ansettelser og styrke allmenngjøringsordningen. Vi ønsker viderere en regjering som vil gjeninnføre kollektiv søksmålsrett og vurdere om retten bør utvides til å omfatte ansatte i utleiebedrift så vel som innleiebedrift.

Asbjørn Andre Dypdahl

Khalil Obeed

Samarbeidskomiteen LO/AP