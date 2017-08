Fravær til besvær

Debatt

Jeg har fundert en del på fraværsgrensa som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har innført i den videregående skolen. Nå må elevene dokumentere sykefravær med legeerklæringer. Hvis de er borte i mer enn ti prosent i enkeltfag får de ingen karakterer. Etter ett år med den nye ordningen er dette tilsynelatende en suksess. Fraværet er redusert med 40 prosent. Fraværsgrensa virker som den skulle, er budskapet fra dem som har innført den og som mener den vil gi oss en bedre skole.

Ikke overbevist. Det er ikke alle som lar seg overbevise om fortreffeligheten av å bruke denne formen for tvang overfor ungdommene. En ting er motstanden fra elevene selv, representert med elevorganisasjonen og en del av de politiske ungdomspartiene. Men også en god del fagfolk innenfor skole og pedagogikk bringer argumenter til torgs som ikke uten videre støtter opp under jubelkoret.

Jeg har bitt meg merke i en kronikk fra to pedagogikk-professorer , Glenn-Egil Torgersen og Herner Sæverot, publisert i Aftenposten mandag. Da karakteriserer fraværsgrensa som en «quick fix»-løsning som bidrar til «å skremme tilpasningsdyktige, småsyke ungdommer tilbake til pultene sine». Avstraffelse og tvang er ingen god pedagogisk metode. Snarere tvert imot, skal vi tro de to professorene, som ikke tror de langsiktige resultatene av fraværsgrensa vil være positive. De advarer heller mot det motsatte.

Det påstås at en streng praktisering av fravær er et virkemiddel for å gjøre ungdommene i stand til å møte arbeidslivets krav. Det argumentet biter ikke på de to kronikkskribentene. «Fraværsreglene framstår snarere som et middel for at elevene skal ankomme arbeidslivet ferdig kuet fremfor dannet», hevder de. Det er ikke en slik kompetanse som arbeidslivet etterspør, men heller selvstendighet, samhandling, ansvar og fleksibilitet.

Pisk eller gulrot. Det er lett å henge seg på argumentasjonen fra kunnskapsministeren. Det er vanskeligere å føre til torgs argumenter om frihet og ansvar for egen læring, når fraværet har gått så mye ned som det er gjort det siste året. Men det er fortsatt lov å tenke selv, og spørre seg om dette er et bidrag til en bedre skole og faglig utbytte for elevene.

Jeg må nok innrømme at jeg har mye sans for pedagogikkprofessorenes argumenter, og heller mot at i de fleste sammenhenger er gulrota et bedre verktøy enn pisken.

(Lederkommentar i Innherred 1. august 2017)