Debatt

Det tok nå sin tid, men i et avisinnlegg den 12/7 fra administrasjonen i Innherred Renovasjon (IR), v/Geir T Leira og Øyfrid S. Knudsen, begrunner man endelig hvorfor forslaget om egentransport ikke kan aksepteres. (Forslaget opprinnelig fremmet i møte med IR mai-16.)

Og som en kunne frykte, er det altså selskapsavtalen (likt servicenivå), som tolkes å være til hinder for å kunne diskutere ulike løsninger.

Med hensyn til detaljene, så er jeg blitt offer for en feilsitering i denne saken: Jeg har ikke foreslått noe tillegg i renovasjonsgebyret hjemme for å kunne inkludere avfall fra hytta.

Jeg har hele tiden forholdt meg til vedtaket om at hytterenovasjon skal innføres som bestemt, og mitt forslag er at renovasjonsgebyret gir deg rett til å deponere hytteavfallet på bosted, samt å bringe bygnings- og annet avfall til nærmeste gjenbrukstorg.

Registrerer at redaktøren i Innherred, Roger Rein, etterlyser politikerne i denne saken. De bør nå svare for seg selv, men manglende engasjement kan nok delvis ha sin forklaring i at ordlyden i selskapsavtalen i utgangspunktet kan synes fornuftig nok. (Lik pris for lik tjeneste.)

Og politikerne så neppe for seg at administrasjonen ved IR skulle velge å legge til grunn en så 4-kantet tolking av selskapsavtalen at den er til hinder for å finne enkle løsninger.

Nå er det mange (bl a hytteforeningene) som mener at det finnes handlingsrom her, og i alle tilfelle er det neppe noen som ville ha protestert om IR hadde vist en tilpasningsevne overfor lokale forhold.

Som saken står, er det ingen tvil om hva som ville være den enkleste og miljømessig beste løsningen for fjellområdene i Levanger og Verdal: Velg en «mini-løsning» med hensyn til kontainere, samtidig som en oppfordrer hytteeierne til å ta med avfallet hjem (som tidligere) og deponere det i renovasjonsdunkene på bosted. Men dette er i følge IR ikke mulig, etter som en der i gården velger å tolke selskapsavtalen slik at det ville være urettferdig overfor hytteeierne i Tydal!?

Helledussen!!

Sigvard K. Gilstad