Til høsten er det stortingsvalg

Debatt

Det er 20 partier som stiller lister i Norge i år. Ikke alle av disse blir å finne i Nordtrønderske valglokaler, vil jeg tro.

Nye partier av året er Liberalistene, Helsepartiet og Alliansen.

Valgkamp og engasjement har begynt i avisspaltene. Vi må bare belage oss på at også denne valgkamp, kan komme til å ha noen høyst tvilsomme innslag.

Ikke som i gamle dager da vi hadde politikere som Trygve Bratteli, Bent Røyseland, Johan Nygaardsvold og Jon Leirfall. Da var det humør og gode replikker.

Slagferdig var de også. Historien her var fra det gamle Stortinget da det gikk en vindeltrapp som svingte mot høyre fra spisesalen ned til Stortings-salen.

Først går Nygaardsvold, AP, og bak han høyremannen Carl J. Hambro. –Jeg ser du går mot Høyre du også Nygaardsvold sier Hambro. –Ja, - men så går det betterdø nedover å, svarer gubben fra Hommelvik.

En annen fra Jon Leirfall. Han fortalte fra okkupasjonen. «Vi fikk høre at de allierte var gått i land på Ørlandet. Vi vest de va-itt sant, men det var artig å hør det læl.»

Men vi har da noen som har bemerket seg spesielt nå også. Leder i AP Jonas Gahr Støre har sammenlignet seg med den franske president Emmanuel Macron. Ikke dårlig!

Det var Macron som under valget knekket Arbeiderpartiets franske søsterparti Parti Socialiste.

At Støre beundrer Macron finner jeg naturlig. Hvis det finnes norske politikere som kan sammenlignes med Macrons mot og pågangsmot må det være innvandrings og integreringsminister Sylvi Listhaug fra Frp eller stortingsrepresentant Snorre Valen fra SV. Men begge måtte i så fall forlate sine partier og danne et nytt liberalt parti lik Macrons parti: La republique En Marche. De to kunne gå sammen og danne et nytt norsk parti under navnet: «Fremad marsj».

Nå har AP kommet frem til at de vil fjerne undereguleringen av pensjonistenes pensjon, den såkalte 75 prosent-regelen.

Det var H, AP, V. og KrF som innførte regelen som gjorde at alderspensjonen gikk ned tre år på rad.

Frp var imot, og kan nå si til AP: Velkommen etter. Dette kan sikkert bli en kranglesak under debattene.

En annen sak er at høyresiden ikke vil tallfeste noe om skattelette til de mest velsituerte mennesker i landet vårt.

AP foreslår å øke skattenivået på inntil 15 milliarder kroner i løpet av en 4 årsperiode, men sier ingen ting om unntak for folk med små inntekter.

Det vil sikkert bli tøffe diskusjoner om politiske løsninger og prioriteringer. Om egne veivalg og kritikk av politiske motstandere.

Unge velgere, spesielt de som er lite interessert i politikk kan komme til å bestemme seg samme dag de står i valglokalene. Hvilken liste skal jeg ta? Elle-Melle

Derfor er det ganske usikkert hvilken regjering vi får til høsten.

Asbjørn D. K. Eklo