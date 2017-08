Her trengs ei stødig hånd på rattet

Debatt

Norske Skog står på randen av en konkurs. Nå ropes det om Statens hjelp for å sikre videre drift slik at man i alle fall redder den norske delen av den gjeldstyngende avispapirprodusenten som har fabrikker over hele verden. Det er ikke bare snakk om å berge tusen norske industriarbeidsplasser. Det er mye mer som står på spill. Ringvirkningene blir voldsomme også for skog- og transportnæringa om Norske Skog går over ende.

Ikke til å tro. Det er nesten sånn at man ikke tror det man hører. Konsernets vugge sto som kjent på Fiborgtangen, ved oppstarten av Nordenfjeldske Treforedling for 51 år siden. For den som husker tilbake er det mye som blir snudd helt på hodet når det nå snakkes om konkurs og behov for statlig hjelp. De tre papirmaskinene på Skogn har jo framstått som rene seddelpresser. De har gjennom åra gitt arbeid og inntekt til tusenvis av arbeidsfolk. De har også generert store overskudd, så store at det ga grunnlag for konsernets ekspansjon fra en regional storhet til den største i landet og etter hvert med ambisjoner om å legge hele verden for sine føtter.

Uvant er det også at en statsminister fra Høyre kan bli den som bringer staten inn som største eier. Her er det imidlertid mye som står på spill. Prinsipper må noen ganger vike for pragmatismen. Og godt er det, når en aner skadevirkningene om en lar markedskreftene rå og lar bedrift, arbeidsplasser og ringvirkninger segle sin egen sjø. Men markedskrefter er heller ikke som de en gang var. Da det onsdag morgen ble kjent at statsministeren var positiv til å bidra til en løsning, ble Norske Skog-aksjen en vinner på børsen. Også pengefolket setter sin lit til statlig bistand.

Flere alternativer. Det er ulike løsninger som nå diskuteres. De to mest aktuelle kan være enten en statlig overtakelse av konsernets gjeld, for å lette trykket. Eller at det blir en konkurs, og at den norske staten sørger for å videreføre driften i de to gjenværende norske avispapirfabrikkene. Skal en se lenger fram i tid er det også opplagt at det må til en sanering, slik at det blir færre produsenter til å dele på et minkende marked for avispapir.

Det som imidlertid teller i første omgang er at Staten trår til om det blir nødvendig. Det er i alle fall godt å se at det virker å være tverrpolitisk vilje til det.

(Lederkommentar i Innherred 3. august 2017)