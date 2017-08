Debatt

«Nå skjerpes greiene», synger Prepple i DumDum Boys, og nå er valgkampen i gang for fullt. Det er bare litt over en måned igjen. Høyre har kjørt fram storbilen sin i angrep for promotere hvor viktig det er med mindre formuesskatt, mens Frp kjører i småbiler bak på midtbanen med det de mener er sin vinnersak, nemlig flyktningepolitikk og integrering. Venstre har liksom ikke helt kommet på banen, men sitter på reservebenken og kan kanskje komme inn i siste omgang om de er heldige.

Det samme gjelder SV , som gjerne vil spille i angrep siden de ikke har så mye å forsvare. Kristelig folkeparti har samlet seg i en tilhenger bak Ernas storbil, og hun er selvfølgelig fornøyd med å ha dem på kroken. Ap med Jonas i spissen har ligget litt bakpå fram til nå, men er tydeligvis på vei framover i full fart godt støttet av et svært så smilende Sp. Men ingen har så langt skåret noe mål! Eller?

Hva skal vi tro om det som sies og skrives? Det er jo ofte slik at vi synes hvert parti har noe bra, - men vi kan som kjent ikke stemme på flere partier... Klarer vi å gjøre oss opp noen mening om hvem og hva vi skal stemme på? Vi har som sagt en dryg måned igjen før den store kampen, men allerede nå skjer det mye.

Det vi observerer ut fra debatten i media fram til nå er at partiene slår hverandre mer eller mindre ihjel med ulike fakta og beskyldninger om hvilken regjering og hvilket parti som er ansvarlig for hva, hvem som har skapt det ene eller det andre, enten det er noe positivt som har skjedd eller noe går i feil retning. Tallene politikerne slår hverandre i hodet med er basert på ulike kilder, og vi kan bli svært så i tvil om hva som er sant og usant, om hva som vil være bra tiltak og om hvem vi skal stole på.

Vi ser for eksempel at alle partiene vil lage en best mulig skole, en best mulig eldreomsorg og gi bedre helse til alle,- selvfølgelig vil de det. Og dette er viktige saker for oss alle sammen. Men får vi egentlig klarhet i hvem som har det beste «tilbudet»?

For meg handler dette valget mer enn tidligere om et verdivalg der det blant annet går på kjerneverdier som frihet, rettferdighet og fellesskap. Jeg vil at Norge skal være et inkluderende land der vi gir alle muligheter til å utvikle seg selv og sine ressurser og der vi samtidig tar vare på hverandre og hegner om fellesskapets verdier på alle områder.

La meg bare ta med et eksempel på en politikk som ikke ivaretar disse verdiene: Når Erna og de blåblåblå vil fjerne formuesskatten og bidra til at norges 4300 rikeste vil stikke av med halvparten av skattekuttet på 7,5 milliarder kroner, så styrker dette ytterligere den politikken de har ført med at de rikeste får skattekutt og at forskjellene her til lands øker. At Norge derved vil kunne få 4000 nye nullskatteytere har hun ingen problemer med. Men det er det kanskje andre som har?

Det handler til syvende og sist om hvordan vi vil leve livene våre, om hvilket samfunn vi vil ha. Ta deg derfor tid til å reflektere hvilke verdier du synes er viktige i disse valgkamptider, og gjerne mens du lytter til Anders Jegtviks «Sangen om livet». For det er det det handler om.

Kai Lennert Johansen

Levanger Arbeiderparti