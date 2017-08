8B ved Levanger ungdomsskole er gode forbilder

Debatt

Det er ingen andre som rydder opp etter oss når vi kaster søppel i skogen, på bålplassen, i gapahuken eller i havet. Løsningen på forsøpling i havet er ganske enkel. Rydd opp det du har tenkt å kaste fra deg.

TV-skjermer, skrivemaskin, VHS-kassetter, Q-tips, posesnus, plastposer, isopor, plastrør, matemballasje, bleier, ledninger, dyner og puter (med trekket fortsatt på), hundeposer og klær. Det var bare noe av det jeg fant da jeg var med på å rydde langs sjøen tidligere i sommer. Vi må både rydde langs kysten og i sjøen – og vi må forebygge at mer avfall havner på avveie.

Ifølge en rapport fra World Economic Forum vil det være mer plast enn fisk i havet vårt allerede i 2050. Hvert år havner 8 millioner tonn plast i havet. Plast på avveie er et alvorlig og voksende miljøproblem. Ikke bare langs kysten vår, men i hele verden. Det er galskap å fortsette med den marine forsøplingen slik det foregår i dag.

Hva er det som får oss mennesker til å tro at det er greit å dumpe fra seg hele flyttelass med søppel i og ved havet? Vi ødelegger matfatet vårt del for del om vi fortsetter å kaste fra oss søppel i sjøen og i naturen ellers. Vi rydder opp etter oss hjemme – hvorfor skal vi ikke klare det også når vi er gjester i naturen?

Plast er det som utgjør mesteparten av forsøplingen i havet. Hele 70% av alt som havner havet er plast. Plast bruker flere hundre år på å brytes ned, og på sin ferd i havet forurenser den og ødelegger for både det biologiske mangfoldet og store områder på havbunnen. Plast blir etter hvert til bittesmå partikler som tas opp i næringskjeden. Vi er vitne til at fisk, fugl og sjødyr dør som følge av forsøplingen. Vår forsøpling.

Hold Norge Rent arrangerer årlig en nasjonal strandryddedag, som er en del av en den nordiske strandryddedagen. I Norge dumpes det hvert eneste år 34 000 tonn søppel bare i Nordsjøen. I 2016 ble det ryddet 377 tonn marint avfall på dugnad. Hvert år når strandryddedagen nye høyder. Enkeltpersoner, frivillige lag og organisasjoner og bedrifter la ned over 26 000 timer frivillig arbeid for å rydde strender i fjor. Funn viste at 45 % av det innsamlede avfallet fra strandryddedagen i 2016 stammer fra personlig forbruk. Det burde lyse en varsellampe hos de som kaster fra seg emballasje og andre ting man fint kan kaste i søppeldunker et steinkast unna.

Jeg er glad for at flere og flere nå rydder strender og områder ved havet for søppel. Den dugnaden som gjøres hvert år, for eksempel på den årlige strandryddedagen, gir meg håp om at vi en dag kan se mindre søppel i havene våre. Det er kjempebra at frivillige bidrar til å rydde strendene våre, men noen få kan ikke rydde opp etter alle sammen. Hver og en av oss må hjelpe til å stoppe forsøplingen av det blå matfatet vårt.

Vi har gjenbruksanlegg, søppelfyllinger og steder der man kan levere fra seg søppel. Hvorfor er det da så mange som velger å ta den enkle bakveien og heller dumpe det et sted der mennesker og dyr ferdes? Det er like enkelt å levere fra seg avfall på en søppeldynge som det er å tilfeldigvis legge det fra seg ute i naturen. Å bade i fjorden på sommeren er noe vi alle kan finne på å gjøre den dagen det er sommer i Trøndelag. Da burde vi kunne bade i en fjord som er ren.

Det er mange grep som kan være med på å forhindre og minske forsøpling og avfall i havet. For eksempel kan man vurdere en panteordning på utstyr i fiskenæringen eller man kan ha en egen marin renovasjonstjeneste som kun baserer seg på å rydde opp ved og i sjøen. Å belønne husholdninger og bedrifter som sender plast til resirkulering kan også bidra til å stoppe spredning av plast i naturen.

«Fishing For Litter» er et utrolig spennende konsept som går ut på at fiskere som får plast i garnene sine kan levere det inn og få betalt for det. Slike ordninger må vi fortsette med. Det finnes så mange tiltak man kan sette til verks for å forhindre mer avfall i naturen. Nå må vi bare tørre å bruke ressursene våre på det.

Marin forsøpling er et alvorlig problem nå – og i fremtiden. Gjør det litt hyggeligere for oss alle, inkludert fisken og sjøfuglen, og rydd litt søppel i strandkanten om du tilbringer en dag i fjæra.

Ann Helen Skaanes

Pt. kampanjerådgiver i Venstre

Ganske snart student i Trondheim