Dropp arbeidsgiveravgiften for småbedrifter

Debatt

Vi trenger flere arbeidsplasser i Norge. For å oppnå det må vi gjøre det mer attraktivt for gründere å ansette flere.

Venstre går derfor til valg på å fjerne arbeidsgiveravgiften for nystartede bedrifter med mindre enn fem ansatte, de tre første årene.

Borgerlig samarbeid på Stortinget har betydd mye for norske gründere. Vi har bedret vilkår for pensjonssparing, styrket sykelønnsordningen og innført full kompensasjon for omsorgs- og pleiepenger. Det er nå langt tryggere enn før å starte for seg selv. For de som vil starte for seg selv har vi også skapt nye statlige finansieringsmuligheter, og gjort det mer attraktivt for privat næringsliv å investere i norske oppstartbedrifter.

Det er få områder der de borgerlige skiller seg mer fra venstresiden som på gründersatsing. Norske gründere skaper om lag 21.000 nye arbeidsplasser hvert år, nesten like mange som alle stillingene i Statoil til sammen. Gründerne skaper ideene vi skal leve av etter oljealderen, det er de som leverer framtidsrettede arbeidsplasser for våre barn og barnebarn. Derfor fortjener de samfunnets respekt og støtte. Mens venstresiden vil utrede, vurdere og evaluere situasjonen for norske gründere, løfter Venstre og de andre borgerlige partiene gründernes vilkår i Norge.

Venstre har lenge kjempet for at norske virksomheter med mindre enn fem ansatte skal slippe å betale arbeidsgiveravgift de første tre årene. Dette gjelder ikke bare for teknologigründerne, men for alle selvstendig næringsdrivende som skaper egen og andres arbeidsplass. Frisøren på hjørnet, mikrobryggeren og datasentergründeren sitter alle i en båt: De må i dag betale en tung arbeidsgiveravgift som hindrer videre vekst. Det staten hanker inn i avgifter, taper arbeidstakeren i færre jobbmuligheter.

Jeg har selv startet eget foretak og vet hvor tung hver ekstra utgift er når man ennå ikke har sikret en solid inntekt. Man vil gjerne ansette flere, for å utvikle produktet eller tjenesten sin videre, men arbeidsgiveravgiften gjør at det ofte er vanskelig å forsvare. Gründere skal selvsagt fortsatt betale arbeidsgiveravgift, slik som alle andre arbeidsgivere, men la dem få komme over den kneika det ofte er å skape egen og andres arbeidsplasser. Gi dem tre års pusterom til å vokse.

Dette pusterommet er det ingen på venstresiden som tar til orde for. Høstens valg blir derfor et gründervalg, hvor arbeidsgiveravgiftens framtid avhenger av hvilken regjering som sitter ved Kongens bord etter 11. september.

André N. Skjelstad

stortingsrepresentant, 1. kandidat Venstre, Nord-Trøndelag