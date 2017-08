Flykningestrømmen er EUs store hodepine

Debatt

Italia kan ikke lenger håndtere alle flyktninger/migranter, så EU vil nå inngå avtaler med nordafrikanske land.

Fra 2011 til 2016 kom 700 000 flyktninger og migranter til Italia over Middelhavet. Men strømmen bare øker. Hittil i år er kommet 90 000 til Italia via Libya.

De aller fleste er unge menn fra Vestafrika, og de fleste av disse er økonomiske migranter.

De blir samlet opp fra synkende gummibåter. De som blir reddet av redningsfartøyer blir transportert inn til Italia.

Man venter at tallet vil komme på 200 000 ved årets utgang. På bare tre dager i juni ankom 6.500,-.

Italia har vist en forbløffende hjelpsomhet, nestekjærlighet og solidaritet. Men nå er det nok. Italia greier ikke flere. De sydligste byene i landet er overbelastet og landet greier ikke lenger å håndtereflommen av afrikanere.

Derfor har EU lagt frem en plan for å hjelpe Italia.

EU sin plan er i første omgang å hjelpe Italia med de som alt er kommet.

Videre er å gi store pengebeløp, og bistand til de land hvor migrantene kommer fra. Man mener da at det vil lønne seg for de unge å bli hjemme.

EU vil også styrke den libyske kystvakt som på sin side skal forsøke å stoppe menneskesmuglerne.

Nasjonal bestemmelse er ingen løsning slik Østerrike har gjort ved å sende 750 soldater og stridsvogner til Tyrol, hvor de nå ligger i standby.

Hva skal østerrikerne gjøre hvis det kommer en masse migranter mot grensen? De kan ikke skyte på dem. Bare tenk hvis Norge skal plasserer soldater mot grensen til Sverige. Nei, det østerrikerne gjør er ikke holdbart.

Langt de fleste som kommer er ikke flyktninger. De søker et bedre liv.

Dette er en naturlig reaksjon hvor sult og arbeidsløshet er deres liv.

La oss tenke oss den situasjon at migrantene flommer inn i Norge. Og blir så mange at det blir spørsmål om mange husrom.

Jeg har et stort hus. Vil jeg åpne dørene å ønske, - f. eks 10 migranter velkommen til å bo her hos meg?

Jeg må være ærlig. Dette ønsker jeg ikke.

Men hvordan stopper vi denne migrantstrømmen av fattige? Vi må forhandle med selve djevelen om en løsning. Vi husker da Italia laget avtaler med Libyas diktator Gaddafi. Den gang ble strømmen av migranter fra Nord Afrika mot Europa stanset.

Men så tok NATO knekken på Gaddafi. Ja norske F-16 var også med og bombet Libya den gang.

Vi ser nå at det ikke kom noe godt ut av denne krigen, og det var frontlinjelandet Italia som nå lider under migrantstrømmen over Middelhavet.

Tidligere gikk ruten over Middelhavet fra Marokko til Kanariøyene. Mange druknet den gang også.

Denne ruten er nå stengt etter avtale mellom Marokko, Mauritania, Senegal og Spania.

Det er en slik avtale som EU nå skal inngå med nordafrikanske land og Libya. Håper det lykkes.

Asbjørn D.K. Eklo