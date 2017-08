For dårlige havneløsninger ved Trondheimsfjorden

Debatt

Som gruppeleder for Venstre i fylkestinget i Nord-Trøndelag har jeg tidligere tatt opp spørsmålet om plassering av sentrale havneanlegg i Trondheimsfjordområdet gjennom interpellasjon til fylkesråd for samferdsel og miljø.

Saken er blitt ytterligere aktualisert gjennom reguleringsplanforslaget for Grønøra på Orkanger og gjennom forsvarets engasjement for drivstofflager i Muruvika i Malvik. Jeg har også registrert Levanger Venstres innspill til fordel for økt bruk av Fiborgtangen samt innspill fra viktige transportører innen transportnærningen som Leiv Sand AS og Venstres 1. kandidat Andre Skjelstad i Trønder-Avisa i dag.

Jeg beklager at man ser ut til å ha valgt Torgårdområdet sør for Trondheim som det sentrale logistikksenteret for jernbanen. Dette senteret vil måtte betjenes med tung trailertrafikk mellom Grønøra og Torgård på allerede sterkt trafikkerte veier. Alternativet blir å bygge et kostbart jernbanespor fra Heimdalsområdet til Orkanger. Økt trailertrafikk vil i hvert fall ikke være noen fordel for miljøet.

Grønøraalternativet vil også være en trussel mot elvedeltaet ved utløpet av Orkla.

Jeg vil følge opp denne saken i fylkestinget/fellesnemnda for Trøndelag etter ferien , og jeg mener det må legges stor vekt på følgende faktorer og alternativer:

Ut fra tiltakets store regionale betydning bør Fellesnemnda sette klare vilkår for godkjenninga av det planlagte haveanlegget på Grønøra.. Jfr. brev fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune til Orkdal kommune 17.12.15 og vedtak i Hovedutvalg forvaltning i Orkdal kommune 08.02.17.

Det pekes spesielt på miljømålene for elvemunningen og den innerste delen av Orkdalsfjorden- herunder Orklas betydning som nasjonalt laksevassdrag.

Konsekvensene for lokaltrafikken og regionaltrafikken og tilgangen til og fra havna til logistikknutepunktet på Torgård som følge av at det ikke er togforbindelse mellom den nye havna og Torgård.

Fellesnemnda bør snarest sette ned et utvalg som får i oppgave å utrede mulighetene for økt bruk av eksisterende og gode havner ved Trondheimsfjorden og i Namdalen- og peker spesielt på mulighetene for bl.a.;

Modernisering bruk av havna i Muruvik til lossing og lagring av drivstoff til militære formål og til den sivile luftfarten på Værnes.

Tilrettelegging og bruk av ledig kapasitet på Fiborgtangen til containerhavn. Denne havna kan også benyttes for gods og transport som kommer fra/ skal til midtre deler av Sverige og landene på andre siden av Østersjøen.

Tilrettelegging og økt bruk av Steinkjer havn som alternativ for Innherredsområdet.

Tilrettelegging og økt bruk av havna i Namsos for store deler av Namdalen.

Tilrettelegging og økt bruk av Rørvik havn for Ytre Namdal.

Ut fra målet om å styrke konkurransegrunnlaget for gods på båt og bane er det viktig å velge lokale, regionale og nasjonale løsninger som gir best mulig forbindelse med de foreslåtte havnene.

Dette gjelder bl.a. forbindelsen Orkanger – Trondheim, E 6 og E 14- utbygginga og utbygging/modernisering/elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen m.v.

Det skal legges best mulig til rette for sjøverts transport av gods - herunder fiskeeksport - i hele Trøndelag, og logistikknutepunktet på Torgård og havneanlegget på Grønøra må sees som en del av denne strategien.

Egil Haugbjørg

P.t. sykepermittert gruppeleder for Venstre i Fylkestinget i NT