Fredsprix skandale

Debatt

7. juli kommenterer en Herr Eklo i denne avisen at fredspris-«vinneren» Liu Xiaobo ikke blir estimert av Høyre-politikerne våre. Det er bemerkelsesverdig kort-tenkt av journalister og amatører fra «kommentariatet» å glemme at det nettopp var ett alvorlig argument fra kineserne at Nobel-komitéen IKKE er uavhengig, frittstående, men består av en skokk politikere; ... altså at hele tildelingshowet en politisk innblanding i Kina., fra USAs 52. stat = Noway.

Vi må ærlig talt langt på veg gi kineserne rett i dette, sett fra deres ståsted. Hvis derfor våre politikere skulle gått ut og blandet seg i kritikken, ville de bekreftet kinesernes oppfatning.

Herr Eklo leser visst ikke hva han selv skriver: Ved fredspristildelingen i -36 trakk to stortingspolitkere seg helt unna Nobelkommiteen og alt oppstyret; -- akkurat som man gjør smart nå. Herr Eklo slenger ut «at bl.a Johan Galtung kritiserer tildelingen var vel ikke uventet fra den kanten». Dermed røper han ikke bare respektløshet for en av norsk intelligentsias ypperste politiske analytikere -- internasjonalt velansett som «Fredsforskningens Far» - han avslører den almenne uvitenhet om at Galtung begrunnet sin mening med å vise til at Liu Xiaobo var for bruk av atomvåpen; ... ja, at han t.o.m. hadde kritisert USA for IKKE å ha brukt slike bomber i Afganistan ! ( intervju med Ole Torp på NRK TV tirs.18.4.)

Forbausende få har fått med seg, påpekt eller kommentert dette uhyrlige faktum. Så Herr Eklo må unnskyldes, for han er holdt uvitende, som de fleste, at Liu Xiaobo sto for bruk av det uhyggeligste massedrapsvåpen menneskeheten kjenner.

Men Nobel-kommiteen må derimot ha visst. De sjekket hans vita og data i mange måneder. Dette er i alle fall totalt motsatt av Nobels premiss for tildeling av pris. Skandale?

Johan Galtung er generelt ganske troverdig med hva han sier.; og m.h.t. Kina og kriging spesielt troverdig. Og fakta kan sjekkes. Sjekk denne lenke til artikkel i The Guardian 15. nov 2010: https://www.theguardian.com/commentisfree/2010/dec/15/nobel-winner-liu-xiaobo-chinese-dissident

Frode Rathe

Ex psykiatr. Spes-Sykepl.