Hvem tar ansvaret for en grønn framtid?

Debatt

For en stund siden kunne vi lese i media at nok et stort isfjell har løsna fra Antarktis, og er på vei nordover. Dette isfjellet er ca 5 000 km 2. på størrelse med Telemark. Dette er ikke det første isfjellet som har løsna de siste årene, og ekspertene frykter at dette er bare begynnelsen på noe som bare vil øke etter hvert.

I dagens VG var det dessuten en artikkel om at Islands største vulkan , har våkna til iv, og at det kan ventes et utbrudd når som helst. Et slikt utbrudd vil være 5 x verre enn det som vi hadde for en del år siden, og asken som vil spre seg utover Europa vil være farligere enn sist gang da det er snakk om større mengder og et tykkere lag. Dette vil føre til midlertidige forandringer i været som vi ikke helt vet konsekvensene av.

Det er stadig en debatt om hvor mye klimaet har og vil forandre seg, men det er på det rene at hvis vi skal klare å gjøre noe med dette,vil konsekvensene bli verre enn alle de diskusjonene om 2 graders oppvarming. Jeg har selv lest boka 6 grader som kom ut på 90-tallet, og selv om den er gammel, vil det fortsatt være en interessant lesning for alle som er opptatt av fremtiden vår.

Snart er det valg, og det er da et spørsmål om hvilke partier som vil sette inn store nok tiltak for å bøte på endringene som vi har i vente. Kan noen fortelle meg hvilke parti som vil ta klima, og en grønnere fremtid på alvor? Vi er ikke mange i Norge, men vi har en av verdens mest forurrensende industrier i oljen, og den slipper ut mye CO2.

Nå håper jeg at klima blir en del av debatten umder valgkampen.

Øystein Visth

Klimaintessert