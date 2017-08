Skremt av nazi-marsjen

Debatt

Terrorgruppen «Den Norske motstandsbevegelse», DMM skulle egentlig demonstrere i Fredrikstad, men fikk ikke tillatelse av politiet i byen.

Da de kom til Kristiansand hadde de ikke søkt om tillatelse til å marsjere gjennom gatene, men likevel godtok politiet at voldsdømte nazister fikk marsjere gjennom byen.

Når flere fra Kristiansand stilte seg i veien for nazistene og protesterte mot deres tilstedeværelse ble de fjernet av politiet. En av dem ble faktisk lagt i handjern.

Dette var skremmende. Vi som opplevde nazismen under krigen ble sjokkert over at dette ikke ble stanset av politiet i Kristiansand på samme måte som i Fredrikstad.

For 74-75 år siden var det Hirden og legionærene som marsjerte forbi Quisling og Josef Terboven, som hilste dem med utstrakt høyrehånd (Hitlerhilsen). Den samme hilsen som nazistene DMM bruker.

Flere av demonstrantene var gjengangsforbrytere og voldsdømte nazister som ikke hadde søkt om tillatelse.

Politimesteren i Aust-Agder opplyste at de ikke fant det nødvendig å gripe inn. At statsminister Erna Solberg forsvarer politimesteren er oppsiktvekkende. Jeg undres på hvor mange høyrestemmer hun taper på denne saken ved valget.

Disse medlemmene i DMM har hatt friere tøyler i Sverige noe som kan skyldes at Sverige ikke var okkupert under krigen.

Radikal portal skriver: Parolen til DMM er bla. - knus homolobbyen. Mot slutten av fjordåret ble tre nazister med tilknytting til DNM dømt for mord på en 61 år gammel transperson som først ble kvalt med en flaggline, for deretter å bli stukket med kniv.

Fremst i marsjen gikk flere nordmenn som var kjente av politiet. Flere av de svenske fra organisasjonen var dømt for bombeaksjoner mot et fagforeningslokale, og mot to flyktninge- familier i Göteborg omkring nytt år.

Jeg er dypt uenig i at politimesteren i Kristiansand ikke stoppet demonstrasjonen.

Dette krapylet vil vi ikke ha her i Norge. Jeg håper vi aldri for oppleve at norsk politi ikke stanser slike demonstrasjoner.

Vi vil ha et norsk politi som i Fredrikstad, der de ble nektet å marsjere.

Samtidig en hyllest til de borgere i Kristiansand som forsøkte å stoppe marsjen, men som dessverre ble stanset av politiet.

Asbjørn D.K. Eklo