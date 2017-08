– Vi vil ikke miste denne utsikten

Debatt

Kommentarer til Byantikvarens/Stiklestad eiedoms forslag om gjenbygging av utstikten ved Sjøgata 27 område (ved gamle Felleskjøpstomta).

Levanger by har vedtatt reguleringsplan som man skal forholde seg til ved utbygging. Den foreslåtte utbygging er i strid med gjeldende reguleringsplan.

Området er regulert til parkering. Ved bygging for for parkering skal det ikke bygges høyere enn gatenivå på Sjøgata.

En gjenbygging av denne utsikten fra gamle Levanger by/Sjøgata er en uopprettelig skade for Levanger. Utsikten fra Sjøgata til havneutløpet, Ytterøy, Inderøy og fjellene i Verran stegnes.

En utsikt som den fra området ved Sjøgata 28 til 30 må man utenfor Nortroll for å oppnå.

Sender med et utdrag fra boken om gamle Levanger med utsikt fra Øvre Park i 1904. Da virker det uforståtelig at byantikvaren drømmer seg bort i byplan fra 1846 med grøntområde og grønnsaksdyrking langs gateløpet i Sjøgata som et påskudd for gjenbygging.

Er det byantikvarens oppgave å ivareta Leanger innbyggeres behov og trivsel, eller er den å ivareta utbyggernes muligheter til størst mulig fortjeneste?

Sundet borettslag

Sjøgata 26 - 28