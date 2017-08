Synes det er rart at Fylkesmannen ikke har gjort lovlighetskontroll av renovasjonsvedtak

Debatt

Jeg konstaterer at Innherred Renovasjon har svart på mitt forrige innlegg.

Men Roger Rein etterlyser også svar fra våre folkevalgte i sin Leder i Innherred 15. juli.

Den eneste som har svart er Høyres Sigvald Gilstad, som hele tiden har støttet hytteeierne i denne saken.

Det er ingen som ikke støtter at reglene om at all husholdningsavfall, inklusivt slik avfall fra hyttene skal samles inn og leveres til godkjent deponi, men da alle hittil har tatt med slikt avfall heim fra hyttene, og at det ikke eksisterer noe avfallsproblem i hytteområdene, ønsker vi å fortsette med dette, uten at det etableres egne oppsamlingsplasser og ekstra renovasjonsavgift.

Knutsen/Leira fra Innherred Renovasjon har tidligere argumentert med at en slik løsning ikke vil være mulig da det vil være «urettferdig subsidiering» i forhold til de øvrige kommunene som inngår i den felles samarbeidsavtalen de har med de 10 kommunene som inngår i denne avtalen.

I utgangspunktet mente jeg at mitt forrige innlegg skulle være det siste, men etter svært mange positive tilbakemeldinger på innleggene mine, og med ønske om at vi ikke gir opp, for denne saken «må vi vinne».

Og mange av disse ønsker å finne ut hvordan de forskjellige politiske partiene i Levanger stiller seg, slik at de kan ta hensyn til dette ved neste kommunevalg.

Våre ca. 700 hytter i Frol og Skogn utgjør et stemmepotensiale på 1500 – 2000 stemmer.

Roger Rein etterlyser i lederen sin svar på om IR og samarbeidsavtalen har anledning til å bruke selvkostprinsippet som felles avgift for alle 10 kommuner.

Dette er regulert i regjeringens «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester» https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/komm/retningslinjer_selvkost_betalingstjenester.pdfog «Nye retningslinjer for beregning av selvkost» http://www.nkrf.no/nyheter_cms/2014/februar/nye-retningslinjer-for-beregning-av-selvkost/4273

I hht til disse kan kommunene beregne lik avgift for tjenester som skal betales etter selvkostprisippet, slik at disse dekker de reelle og regnskapsmessige dokumenterte kostnader for disse aktuelle tjenestene.

Dette gjelder også for beregning av renovasjonsavgiften.

Fra en del av disse retningslinjene siteres:

«Retningslinjene for beregning av selvkost bygger på prinsippet om at brukerne av dagens tjenester skal betale det disse tjenestene koster, også omtalt som generasjonsprinsippet eller det finansielle ansvarsprinsipp. Dette innebærer at en generasjon brukere ikke skal subsidiere neste generasjon, eller omvendt, men at kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten.

Et annet viktig prinsipp ved å knytte gebyrnivået til selvkost er at kommunen skal kunne få tilbake de utlegg den opprinnelig hadde ved anskaffelsen, samt bli kompensert for den kapitalen som har blitt bundet opp ved anskaffelsen. Retningslinjene legger derfor opp til at kostnaden må være pådratt og reelt sett utgjøre en utgiftspost i regnskapet, og historisk pris legges til grunn ved beregning av kostnader. Retningslinjene legger ikke opp til at andre alternativkostnader enn kalkulerte rentekostnader skal inngå i selvkost.»

Disse retningslinjene gir ikke noen åpning for å beregne selvkostprinsippet på tvers av og utover de enkelte kommuner.

Følgelig kan ikke den samarbeidsavtalen de berørte kommunene (forledet til) har godkjent og vedtatt være lovlig.

Dette gjelder i tilfelle både den renovasjonsavgiften vi allerede betaler for vårt vanlige husholdningsavfall og den avgiften Innherred Renovasjon planlegger å pålegge oss for hytterenovasjonen.

Jeg er forundret over at Fylkesmannen ikke har foretatt noen lovlighetskontroll av disse vedtakene, og vil be om at Fylkesmannen gjør dette så snart som mulig.

Jeg vil også be om at Fylkesmannen også vurderer de beregnede avgiftene ut regnskapstallene for Innherred Renovasjon for de aktuelle kostnader pr. kommune.