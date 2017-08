Fortsetter kampen for nærpolitiet

Debatt

Det er mulig at Høyres svar til meg om politireformen (Innherred 3.8.) gjenspeiler partiets evne til å ta inn over seg reaksjonene på denne reformen. Regjeringen virker nemlig helt immun mot de massive reaksjonene som er kommet på politisentraliseringen. Det eneste svaret Høyre gir er at de som våger å kritisere regjeringen ikke vet sitt eget beste.

Politisentraliseringen har skapt massive protester landet over. Folk både i og utenfor politiet mener reformen vil bidra til et dårligere lokalt politi og bidra til økt utrygghet. En undersøkelse gjort blant 6000 tjenestemenn viser at ikke engang politiet selv tror på politireformen. Bare 7.9 % tror den vil bety at Norge blir et tryggere samfunn og hele 75 % mener den vil gi mindre politi lokalt. Ikke engang de som jobber i etaten har regjeringen altså klart å overbevise, hvorfor skulle så vi andre tro på regjeringens fagre ord?

Høyre må gjerne latterliggjøre de lokale lensmannskontorene. Når man legger ned 122 av dem så forstår jeg at man må prøve å rettferdiggjøre det på en eller annen måte. Sannheten er at også regjeringen legger opp til lensmannskontorer som bare skal være åpne på dagtid. 50 av de kontorene som blir igjen etter de massive nedleggelsene, skal ha begrenset åpningstid. Med den argumentasjonen Høyre framfører om de nedlagte kontorene, er det nærliggende å spørre om de mener at disse 50 kontorene ikke vil være i stand til å utføre jobben sin godt nok? Da bør de kanskje fortelle det til dem som bor i disse områdene.

Senterpartiet har ikke tenkt å la oss presse til stillhet i denne saken. Vi kommer til å fortsette kampen mot politisentraliseringen. Vi vil at:

Krav om responstid må omfatte 100% av tilfellene.

Ønsket om 2 politifolk pr 1000 innbyggere må gjelde hvert enkelt politidistrikt.

Klager på nedlegging av lensmannskontorer skal behandles på nytt.

Politidirektoratet skal nedlegges i den form det har i dag.

Alle disse forslagene vil bidra til å unngå den sterke sentraliseringen som regjeringa står for. Dessverre er det slik at Høyre og Frp har stemt imot alt dette. SP er konsekvente i vårt arbeid for mer ressurser i distriktene og for et sterkere lokalt politi. Vi mener det er uakseptabelt at en politipatrulje ikke kan komme til et skadested fordi den er 180 km unna slik vi så i Røyrvik for snart to uker siden.

Det mest grelle med Høyre og Frps politisentralisering er hvordan de skyver 22. juli-kommisjonen foran seg for å rettferdiggjøre nedlegging av lokalpolitiet. Gjørv-kommisjonen sa aldri at en omfattende politisentralisering var påkrevd. De pekte først og fremst på behovet for å drøfte kultur og ledelse i politiet. Det er en problemstilling som har gått i glemmeboken for en regjering hvis lettvinte svar alltid er større enheter.

Marit Arnstad

Parlamentarisk leder i Senterpartiet