Politisk kollaps

Debatt

Helt siden tidlig på 70-tallet har mange med meg kjent til «drivhuseffekten», eller «menneskeskapt global oppvarming». Fagfolk og studenter på 70-tallet var politisk radikale og jeg er redd det kan forklare mangelen på oppfølging fra den gjennomgående konservative makta fram til nå. Hele saksområde drivhuseffekt og menneskeskapt global oppvarming har for disse et tvilsomt preg over seg, noe det slett ikke er grunnlag for.

På 80-tallet skulle Gro Harlem Brundtland få oss til å stoppe økinga i energiforbruk. Det falt i fisk. Hun fikk jo en olje-og energiminister som hette Jens Stoltenberg, og hun hadde politisk konkurranse fra høyre-sida med Kåre Willoch og co, som også ville pumpe mer olje. Og slik er det blitt. Norge ble ikke noe fyrtårn i forhold til dette enorme globale problemet, som forresten bare er litt relatert til energi. Det er derimot fullstendig relatert til utslipp av klimagasser: Karbondioksyd, metan, lystgass, og (viktig) til det økende utslippet av jordas lager av klimagasser på grunn av den samme oppvarminga! Utslipp som igjen gir økende oppvarming, som igjen gir økende utslipp, osv. osv……

Jens Stoltenberg pressa fram bygging av gasskraftverk på vestlandet. Senere holdt han nyttårstale om den såkalte «månelandinga» der utslippene herfra skulle renses. Et av de verste eksempel på hva norske politikere med makt og tilgang til penger kan finne på innen fagfelt de egentlig ikke har peiling på. Men de rød/grønne ble rost også når Ole Borten Moe la månelandinga død. Ja, det sier mye om Norge!

Å gi avgiftsfritak for el-biler er rett politikk, men hydrogen burde fått enda bedre betingelser. At vi får mindre utslipp på kort sikt på grunn av el-biler i Norge er imidlertid neppe rett. Vår egen rene el-produksjon blir jo solgt til utlandet til merpris for kraftprodusentene, mens det vi selv bruker er importert kullkraft/ kjernekraft. Så det hele henger ikke på greip. Det gjør det heller ikke omkring elektrifisering av jernbanen. Utslippsfri jernbane der en nå har dieseldrift, er imidlertid svært enkelt å oppnå. Det er bare å bestille nye hydrogendrevne lokomotiv - nå!

Et annet dumt tiltak er elektrifisering av sokkelen. Til nå er brukt naturgass/ metan som riktignok gir utslipp av karbondioksyd ved brenning i gassturbiner. Utslipp fra gassturbiner kan imidlertid være et lite problem i forhold til ikke å gjøre det. Et utslipp av ubrent naturgass/ metan til atmosfæren har drivhuseffekt i 12 år framover på omkring 200 ganger tilsvarende mengde utslipp fra karbondioksyd.

Amerikanske undersøkelser tyder på at en gjennomgående har lekkasjer fra naturgassanlegg som medfører at gassen er i samme klimaklasse som kull. Det er imidlertid svært interessante teknologier på gang, for eksempel produksjon av rimelig hydrogen fra naturgass ved bruk av membran-teknologi. Da kan fraseparert karbondioksyd deponeres under havbunnen. Her ligger løsningen for produksjonen av ren energi på sokkelen, og kanskje for hele olje- og gassnasjonen Norge. Dersom jorda berger vel og merke.

For dette problemet er mye større enn de fleste aner, og det kan gå galt uansett. Jeg er redd store effekter er undervurdert i det vi får høre fra «ekspertene». For eksempel gjelder det metan som nå frigis fra smeltende tundra i Sibir og Canada. Jeg tror vi bør erkjenne at politikerne og demokratiet vårt dessverre ikke klarer å rydde opp i dette her. De har i 50 år unnlatt å handle, unnlatt å handle tilstrekkelig, eller handlet direkte feil. Noen av dem er skikkelige miljøverstinger. Skal en få til noe som monner trengs en slags "unntakstilstand". Da bør den komme før den presser seg fram på mer ubehagelig måte, og helt sikkert for sent!

Jeg har tillit til Kongen og tro på at han eller kronprinsen kan velge gode rådgivere. Jeg vil eventuelt gå og stemme på politikere som ser sin egen begrensing, og som derfor vil gi fra seg makta til Kongen for en periode. Da må klimasaken få reell førsteprioritet i denne perioden på for eksempel 10-12 år. Føringa til Kongen må være at Norge i løpet av perioden blir et reelt null utslipps land, og på veg til å bli et land der klimagasser tas tilbake fra atmosfæren.

Da blir vi omsider det fyrtårnet i verden vi skulle vært på klimaområdet, Gro.

Nils Georg Leirset

Gårdbruker og sivilingeniør