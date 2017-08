Middelmådig på sitt beste

Debatt

Selv om fornøyde arrangører pusher gode publikumstall i lokalmedia, må vi anerkjenne at årets Torgfest trolig er blant de verste Levanger har sett.

Jeg er verken bosatt i Levanger eller Nord-Trøndelag, men har takket være min mye bedre halvdel tilbrakt en hel del tid her. I år ble det ei ferieuke på Levanger, rundet av med Torgfesten.

Jeg vet at Martnan og Torgfest er arrangementer fulle av tradisjon - og man skal være forsiktig med hva man kødder med. Jeg vil derfor starte med å understreke at dette innlegget ikke er noen harselas av mindre, lokale kulturarrangement, men en ærlig opplevelse jeg håper kan brukes til forbedring av kommende torgfester.

Jeg har aldri tidligerevært på en konsert med dårligere logistikk. Mitt første møte med Torgfesten ble dermed mer irriterende enn jeg kunne forestilt meg. Jeg satt skuffet igjen - og følte meg snytt for en opplevelse som kunne blitt så uendelig mye bedre.

For når Levanger Vel booker CC Cowboys, som har eksistert siden 1990 og opparbeidet seg et enormt godt live-repertoar, og Magnus Hestegrei, som leverte en kanontrivelig konsert, ligger alt til rette for en helmusikalsk kvalitetsaften på Levanger. Slik ble det ikke når det glisne publikummet foran scenen i stor grad besto av berusede tenåringer – og hovedvekten av de besøkende holdt seg bak i øl-teltene hvor de ikke en gang kunne høre musikken fra scenen.

Jeg kan forstå ønsket om å inkludere befolkningen mellom 16 og 18 år, men dette må jo kunne løses på en bedre måte enn å plassere ølsalg og øl-telt 100 meter unna scenen. På konserter av en viss størrelse, som Torgfesten faktisk er, må det være mulig å kunne nyte alkohol foran scenen. Dette kan enkelt løses ved å øke aldersgrensen (dette er tross alt et arrangement med alkoholservering som strekker seg langt over midnatt) eller ved å endre oppdelingen av «ølgrenser» inne på området.

Blant publikum hørte jeg prat om at området kunne vært delt med en skillelinje fra midten av scenen og bakover, men tidligere konserter i andre byer har vist at dette er en relativt dårlig løsning. Et annet alternativ er å ha en egen sone for tenåringene bakerst på området, i stedet for å plassere dem rett foran scenen. Det er en oppdeling jeg har god erfaring med selv. Da jeg var like under 18 år, ble jeg loset inn bakerst på en Deep Purple-konsert i Tromsø, hvor vi satt nærmere 60 meter fra scenekanten. Det var en kjempegod opplevelse! Det var berikende for oss som kom for å delta på folkefesten og som ville få med seg kvalitetsmusikk vi ikke hadde hatt anledninger til å få med oss på andre arrangementer med 18-årsgrense.

For Torgfesten er en konsert, men samtidig en folkefest for levangsbyggen og tilreisende. Men når Torgfesten huser et norsk storband som CC Cowboys, bør man ha logistikken på plass slik at det faktisk blir attraktivt å høre på musikken - og ikke bare en anledning for trekke seg tilbake for å drikke øl ved et langbord med kompiser man ikke har sett på lenge.

Litt research av Torgfesten og dets publikum, viser at 18 års-aldersgrense og muligheten for å nyte alkohol foran scenen har vært etterspurt ved flere anledninger tidligere. Jeg sier ikke at man må ha alkohol for å se og høre musikk, men det fremstår noe merkelig å ha alkoholservering – og deretter ikke tilrettelegge for det i det hele tatt. Enkelt og greit virket det som at ølområdet og konsertområdet var to separate arrangementer. Det er ingen ønskelig situasjon.

Det sier seg selv at Levanger Vel også har et økonomisk aspekt i både planlegging og utførelse av Torgfesten, men jeg ville likt å se regnestykket som sier at billettsalg til ungdom under 18 år trumfer inntekter for alkoholsalg foran scenen.

Misforstå meg rett, Torgfesten er et flott sentrumstiltak som har et enormt potensial. Samtidig har arrangørene en god vei å gå når det gjelder logistikk, profilbygging og ikke minst sikkerhet. Sistnevnte er et viktig punkt. På Torgfesten var vi et følge på fem, som hadde med oss både vesker og store jakker. Ved inngangen ble ingenting annet enn armbånd og billetter sjekket. Jeg vet at det er et stort apparat av frivillige rundt Torgfesten, og vi er helt avhengige av god dugnadsånd for å få noe sånt av stabelen, men for alles skyld bør sikkerheten skjerpes.

Jeg kommer gjerne tilbake for å oppleve Torgfesten også neste år. Men da ønsker jeg ikke å stå flau blant fulle ungdommer med medbrakt på innerlomma, høre latter og skrål fra de fjerne ølteltene og se et storband på scenen som desperat prøve å berge bitene av noe som kunne blitt et innmari fint sommerminne fra Levanger.

Kent-Einar Myreng

Tromsø