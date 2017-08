Spennende kamp om den siste plassen

Debatt

Det kan bli en jevn kamp om den siste stortingsplassen fra Nord-Trøndelag. Meningsmålingen som Trønder-Avisa offentliggjorde denne uka, viser at fjerdemandatet står mellom Høyre og Senterpartiet. Steinkjers ordfører Bjørn Arild Gram (Sp) kan komme til å frata Elin Agdestein (H) plassen i nasjonalforsamlingen. Valget kan altså gi som resultat at de rødgrønne får de fire første plassene. Så blir det litt «bingo» hvilket parti som får utjevnings-mandatet fra Nord-Trøndelag.

Ingen kollaps i vente.En slik fordeling av stortingsplassene var ikke uvanlig om vi går tilbake et par tiår eller mer. Den gangen fylket hadde seks representanter, og fem av dem gikk til de to største partiene. Ved valget i 1993 var Nord-Trøndelag helt rødgrønt, da SV sikret seg det sjette mandatet. Men etterpå har det vært mer spredning, sånn at både Frp, KrF, Høyre og Venstre har vært representert. De siste riktignok på utjevning, etter at Nord-Trøndelag fikk utjevningsmandat ved stortingsvalget i 2005.

Hver fjerde velger i Nord-Trøndelag sier i dag at de vil stemme på Senterpartiet. Sentios måling gir Sp 25,5 prosents oppslutning. Trønder-Avisas måling i juni ga Sp 30 prosent. Vi må tilbake til 1993, da EU-saken sto på dagsorden, for å finne lignende tall. Å spå to Sp-mandater fra Nord-Trøndelag gir ikke høye odds en måned før valget. Det er i dag lite som tyder på en kollaps for Senterpartiet.

Sterkt Høyre.Høyre skårer 12,2 prosent på fylkesmålingen. Det er to prosentpoeng bak valgresultatet for fire år siden, men langt foran «det normale» for partiet i Nord-Trøndelag. Vi må helt tilbake på 80-tallet, da Kåre Willoch regjerte, for å finne så gode høyretall i «det røde amt». Ap ligger godt bak valgresultatet for fire år siden. Fylkestallene bekrefter at partiet sliter med å nå fram både nasjonalt og her i fylket.

Hvem som sikrer seg den femte plassen, utjevningsmandatet, er alltid usikkert. Venstre fikk det for fire og tolv år siden, mens det gikk til Høyre i 2009. Mandatfordelingen i de andre fylkene, og hvem som holder seg over sperregrensen, er med og avgjør. Det er blant annet denne usikkerheten som gjør valg såpass spennende. Jeg er nok ikke den eneste som synes det!

Roger Rein