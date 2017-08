At Norske skog er i konkursfare vekker bekymring, ikke minst blant oss som er opptatt av det grønne skiftet

Debatt

I 2016 investerte Norge 200 milliarder i bolig, 117 milliarder i oljesektoren og bare 18 milliarder i landbasert industri, – det vi skal leve av etter oljen. I Sverige og Finland investeres det for mer enn 47 milliarder kroner i ny treforedlingsindustri, og sektoren har god lønnsomhet.

Alle snakker om å satse på det grønne skiftet, men investeringsbildet viser at det er mye prat. Nå må vi støtte opp om, og bygge videre på, det næringsliv som er bygget på naturlige fornybare ressurser. Alt som kan lages av olje, kan også lages av bioressurser som trær, tang og tare. Skal bioøkonomien lykkes må disse ressursene utnyttes optimalt. Etter at svenskene kjøpte opp og la ned fabrikken på Tofte i 2013 har prisene på massevirke i Norge sunket, men ikke i Sverige. Beregninger viser at Norges skogeiere de siste fire årene har tapt 800 millioner på prisnedgang i Norge.

Norske Skog representerer en industriell kompetanse for foredling av våre skogressurser som er viktig for å utvikle hele næringskjeden fra skogen. Norske skog har 7 fabrikker hvorav Skogn og Saugbruks i Halden leverer gode resultater med overskudd på 400 millioner i 2015, godt over 400.000 kroner per ansatt. Så problemet er ikke fabrikkene som ligger i Norge. Problemene er for stor gjeld, forårsaket av tidligere visjoner om å bevege seg fra å være en norsk hjørnestensbedrift til å bli en internasjonal aktør.

Norske Skog kjemper i disse dager mot noen av de mest drevne aktørene på New Yorks finansdistrikt Wall Street. I et slikt spill kan det være flere utfall. Norske Skog har en stor strategisk verdi og det er nødvendig å sikre norsk drift og eierkontroll. Fabrikkene på Skogn og Saugbruk kan bli industrilokomotiv for bioøkonomien og sikre grønn verdiskapning og arbeidsplasser i Norge. Miljøpartiet De Grønne vil at staten aktiv skal sikre verdiskapning på norske tømmerressurser og strategisk industriell kompetanse. Vi er ikke fremmed for at staten går inn på eiersiden. Avkastningen skal først og fremst være trygge, grønne jobber i en ren industri som vil sette fart i det grønne skiftet.

Ingrid Liland

Håkon Borch

Førstekandidater til Stortinget fra Nord-Trøndelag og Østfold