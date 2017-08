Bråkete unger på Levanger bibliotek

Debatt

Nok en gang var jeg innom biblioteket for å brukle en pc, og oppdaget for ørtende gang at de pc ene som er forbeholdt voksne var okkupert av unger. Dette til tross for at de fire pc ene ved skranken er forbeholdt de over 18.

Det er ikke første gang, og nå begynner jeg virkelig å bli lei av dette. Dessuten klarer de ikke å holde kjeft, men skriker og roper så en skulle tro det stod om liv... Hva brukler de maskinene til? Jo til å spille spill....Dette kan de gjøre enten hjemme eller på barneavdelingen!!!!

Nå håper jeg at dette blir en slutt på da det er vanskelig å konsentrere seg når det er så mye støy og ståk. Dette er et bibliotek, og ikke en barnehage!!! Her skal det være mulig å ha det litt stille slik at folk får gjort unna en del ting som er viktigere enn at pc ene er opptatt av barn som bare tuller med spill!!!

Jeg ser frem til den dagen da det igjen er mulig å ha det stille på et bibliotek slik at det er mulig å få til en del andre ting enn bare å spille spill.

Øystein Wisth