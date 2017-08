Rikinger, formue og skattekutt

Debatt

Kai Lennart Johansen i Levanger Arbeiderparti reflekterer i Innherred 5. august rundt det kommende valget, og han synes det er uhørt at landets rikinger skal slippe å betale formuesskatt. Han gjør som arbeiderpartipolitikere flest og kritiserer regjeringen fordi den vil fjerne formuesskatten til 4300 såkalte rikinger.

Jeg håper at Johansen er enig i at det ikke bare skal være offentlige arbeidsplasser i landet vårt. Derfor bør vi verdsette at noen av våre landsmenn skaper - og vil skape flere - private arbeidsplasser. Det er disse personene Arbeiderpartiet til det kjedsommelige har hakket løs på de siste månedene. Partiet har gjort sitt til at ordet "riking" nærmest har blitt et skjellord i den politiske debatten.

Det er de rike som skaper private arbeidsplasser, ikke de med middels eller lav inntekt, som Arbeiderpartiet tror. Erna og hennes regjering har innsett dette for lengst, mens Ap misliker at vi har rikfolk i landet vårt. Alle skal være like og ingen skal ha mer enn andre, er holdningen til dette partiet. Dagens regjering vil fjerne formueskatten på maskiner og utstyr, noe bedriftene må betale selv om driften går med underskudd. Formuesskatten er derfor tyngende.

Flere norske bedrifter er nedlagt eller har gått konkurs de siste årene, for deretter å bli kjøpt opp av utenlandske selskaper. Disse selskapene er unntatt formuesskatt. Det er blant annet for å skape like vilkår for norske bedrifter at regjeringen ønsker å fjerne formuesskatten.

Mange norske rikinger som eier store bedrifter, har flere tusen mennesker i arbeid. Det bør vi være takknemlige for. De siste dagene har norske bedriftsledere uttalt at de ønsker å skape flere arbeidsplasser dersom formuesskatten blir borte. Hvis Arbeiderpartiet får viljen sin, vil vi oppleve at stadig flere utenlandske selskaper etablerer seg på norsk jord.

Kai Lennart Johansen og Arbeiderpartiet og alle vi andre må tåle at vi har noen velstående mennesker i landet vårt. Ja, faktisk trenger vi flere. Uten at noen er rikere enn andre, blir det ikke skapt nye arbeidsplasser.

Fritz Wahlstrøm

Årnes