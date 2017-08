– Brusve gårds beskyttere fortjener ildsjelpris

Debatt

Brusve Gård på Bruborg har i en årrekke vært et smykke for Levanger kommune og hele dens befolkning. Fra å være truet av riving for en del år siden ble det tatt tak i bygningsmassen etter at Bymuseet i Levanger overtok som eiere.

NÅ er det virkelig på tide å framsnakke Bymuseets styre, med leder Sveinung Havik i spissen. De har nå i en årrekke gjort en formidabel jobb i det å drifte og vedlikeholde den store byningsmasse på Brusve. I tillegg har de holdt åpent i sommerhalvåret for gjester med kaffeservering og underholdning.

Ketil Vidar Iversen har i sommer stått i bresjen for flott musikalsk underholdning hver helg.

Dette til glede for mange fremmøtte.

Flere av Bymuseets medlemmer står på for å holde Brusve Gård i i den stand som vi alle ønsker.

Det jobbes jevnt og trutt av medlemmer gjennom flere av ukens dager i tillegg til søndager. Alt dette uten en krone i godtgjørelse og helt på frivillig basis.

Hele medlemsmassen i Bymuseet skal virkelig ha ros og gjør at Levanger kommune kan sole seg i glansen av de flotte bygninger på Brusve.

Jeg vil likevel fremheve ekteparet Kari og Jan Johnsen Aarviks innsats gjennom mange år i arbeide med Brusve Gård.

Kari for å koordinere de mange arrangement og servering på gården , dessuten som kasserer i Bymuseeta styre. Det er få dager Kari ikke er oppe på Brusve.

For ektemann Jan Harald er Brusve hans annet hjem. Hans enorme arbeidskapasitet for å holde bygningsmassen vedlike er unik.

Han har vært med å pusse opp alle rom på Brusve i tillegg til utvendig maling og øvrig vedlikehold. Tilsammen har ekteparet lagt ned mange årsverk på Brusve Gård.

Den anvarsfølelsen og entusiasme ekteparet har for Brusve gjør at jeg allerede nå fremmer forslag om Levanger kommunes «Ildsjelspris» for 2018.

En økonomisk godtgjørelse for års innsats burde vel også vært vurdert.

Kommunen kan være stolt av smykket på Brusve. Jeg håper på en kommunal ansettelse for Bymuseets bygningsmasse slik at Bymuseets medlemmer kan få en etterlengtet avlastning.

JEG er stolt over å ha hatt min barndom og ungdom på BRUBORG. Jeg føler stolhet når jeg i blant besøker Brusve Gård.

Arne Wahlstrøm