En interessant diskusjon på låven

Debatt

Lørdag kveld hadde jeg gleden av å få delta i en paneldebatt under temaet «Hva nå Nord-Trøndelag?». Arenaen var Slottemo Sommerkafé, hjemme hos Hilde Gunn Slottemo og Bjørn Erik Haug i Verdal. De har stilt småbruket sitt til disposisjon tre lørdager i sommer, fylt det med folk, mat, prat, latter, debatter, litteratur og annen kultur. I en fullsatt låve sto jeg sammen med Inge Ryan, Marit Voll og Oddrun Storstad og diskuterte fordeler og ulemper med det nye Trøndelag fylke. En god time for oss som fikk snakke om et tema som interesserer oss. Tilbakemeldingen fra den fullsatte låven tyder på at gjestene også satte pris på dette.

En gave. Nå skal jeg ikke skrive noe mer om debatten, men vil heller skryte av tiltaket. Kafeen på Slottemo er en gammel drøm som i sommer har blitt realisert. Initiativtakerne har brukt nettverk og venner og klart å sette sammen folk til et program over tre helger som åpenbart vekker interessere på Innherred. Lørdag var det like mye levangsfolk som verdalinger på låven, men også flere som hadde reist enda lenger for opplevelsens skyld. De var der for å få med seg bokbad med Carl Frode Tiller, aktuell politisk debatt, foredrag om profesjonsutdanningenes vei fra yrkesskoler til universitet, opplesing og fortelling fra forfatteren Marlen Ferrer og gladjazz fra Steinkjer. Men også for bare å treffes sosialt i frodige og sjarmerende omgivelser.

Jeg synes initiativet fra Haug og Slottemo er en gave for oss som bor her. Det beriker oss, både fordi det representerer noe annerledes, men også det fengende, tidsaktuelle. Arrangørene fortjener mer enn en klapp på skuldra for å bruke tid og krefter på dette.

Bør gjentas. Neste lørdag er det siste muligheten for i år for den som vil oppleve sommerkafeen på Slottemo. Også da med en aktuell debatt der tre redaktører skal snakke om diskutere demokratiets muligheter og begrensinger i vår digitale tidsalder, Hildegunn Eggen skal snakke om Olav Duun, mens kvelden blir avsluttet med en samtale mellom Oddveig Storstad og Yngve Kvistad om trøndersk festmat, nemlig sodd. Bokstavelig talt noe for enhver smak. Vi får krysse fingrene for godvær i hagen, og så mye folk at arrangørene ser seg råd for å gjenta dette senere år.