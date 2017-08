Debatt

Mange spør om Høyre og regjeringen mangler gode argumenter for alle reformene, og derfor tyr til en slik retorikk? Eller har de en agenda som de ikke vil snakke høyt om?

I «Dagbladet» lørdag 12. august var det et oppslag der 10 framtredende Høyre – politikere fra hele landet sa klart ifra at de ikke kunne stemme Høyre ved dette valget. De ville stemme SP. Årsakene de nevnte var de mange reformene, kommune- og regionsammenslåing, privatisering i helsevesenet, politireformen, landbrukspolitikken, rovdyr, forsvar, nedleggelse av Andøya og Rygge flystasjoner osv. Når SP påpeker uenighet med regjeringen i disse sakene, blir det for enkelt – ja direkte feil - å kalle det «svartmaling».

For Høyre bør dette være tankevekkende lesning. Disse personene er / har vært sentrale i sine kommuner og representert Høyre i lang tid. Noen av dem er fra sentrale Østlands – kommuner. Du forlater ikke et parti etter 30 – 40 års medlemskap på grunn av uenighet om bagateller. Kommentaren fra Høyres sentrale ledelse er, at de nå er lei av svartmalingen til Trygve Slagsvold Vedum. Dette er «Goddag mann - økseskaft» svar.

Ett eksempel er politireformen. Senterpartiet er svært kritiske til den sterke økningen som har skjedd i politidirektoratet, en økning med flere hundre stillinger. Det ville ha vært langt bedre å fordele disse stillingene rundt om i landet. Det ville ha styrket både det forebyggende arbeidet politiet skal gjøre og beredskapen. Og, vi kunne ha unngått å legge ned så mange lensmannskontor.

Dersom vi ønsker at det skal bo folk over alt i dette landet – og ingen har så langt sagt nei til det – bør det føres en politikk som gjør det mulig. Avstandene i distrikts – Norge er uansett lange, det ser ut som regjeringens mål er å gjøre de enda lengre. Dersom målet er å avfolke deler av landet, bør det sies rett ut, og ikke kamufleres slik som det gjøres nå, ved å beskylde de som er uenige i regjeringens politikk for å «svartmale».

Hans Heieraas

Senterpartiet i Levanger