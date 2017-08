Innherred handel og kontor mener det viktigste er å bruke stemmeretten - og helst på Arbeiderpartiet

Debatt

Fagligpolitisk samarbeid – bruk stemmeretten! I høst er det stortingsvalg. Et viktig veivalg for Norge.

For LO og Arbeiderpartiet er arbeid til alle den viktigste saken. Den største forskjellen i velstand og velferd går mellom dem som har og de som ikke har arbeid. Derfor er også trygghet for å få arbeid og trygghet når man er i arbeid, det viktigste for å redusere de sosiale og økonomiske forskjellene mellom folk.

Denne plattformen sier noe om sakene LO og Arbeiderpartiet synes det er aller viktigst å gjøre noe med i Norge – og den skisserer forslag til løsninger.

Det beste med plattformen er at arbeidstakere i Norge også skal kunne bruke den etter valget:

For å se om Arbeiderpartiet gjennomfører politikken partiet går til valg på!

Det er en håndfast, konkret måte å kunne måle innsatsen på ved neste stortingsvalg.

Den fagligpolitiske plattformen inneholder konkret politikk for å ta Norge i en annen retning. Vi håper den også kan bidra til å synliggjøre noen av de viktige veivalgene landet vårt står overfor. Et veivalg som står mellom to tydelige alternativer: De som vil la den enkelte velge og bestemme selv – eller de som satser på samhold og fellesskapsløsninger.

Det første og viktigste av alt - og som er grunnpilaren for hele velferdssamfunnets eksistens: Kraftfulle tiltak som kan gi arbeid til alle!

Arbeiderpartiet og LO vil styrke det organiserte og seriøse arbeidslivet, bekjempe midlertidighet, innleie og sosial dumping med kraftige tiltak.

Arbeiderpartiet vil satse på en god skole for ungene våre og en trygg omsorg for våre eldste.

Arbeiderpartiet vil utvikle og satse på nye næringer som hav, fornybar energi og e-helse, områder hvor Norge kan bli best i verden. De vil også bevare og beholde fiskekvoter, skog og vannkraft, og sørge for at fellesskapets andeler helt eller delvis i Statkraft, Telenor og NSB forblir i fellesskapets eie.

Og det er flere veivalg: Ja eller nei til privatisering av sykehusene, ja eller nei til lengre pappaperm, ja eller nei til makspris i aktivitetsskole og SFO, ja eller nei til om utslippene av klimagasser skal fortsette å vokse.

LO og Arbeiderpartiet står derfor sammen om å føre en aktiv politikk, som skaper nye, trygge jobber, som får flere i arbeid og som sikrer en mer rettferdig fordeling.

Innherred Handel og Kontor støtter den fagligpolitiske plattformen som legger opp til at det skapes mer trygge og stabile, faste arbeidsplasser til alle, og et godt arbeidsliv uten sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Vi oppfordrer alle til å bruke stemmeretten – "tenk deg om før du IKKE stemmer" - godt valg!

INNHERRED HANDEL OG KONTOR, Styret