Velkommen til skolestart!

Debatt

Det er en stor dag for mange spente elever når skolene over hele landet åpner etter en lang sommerferie. Venstre har ambisjoner for hver eneste elev. Vårt mål er at alle elever skal oppleve en skole som er tilrettelagt for nettopp dem, med gode, engasjerte lærere, et inkluderende miljø og et godt helsesøstertilbud til de som av ulike årsaker sliter med noe utenom det faglige.

Kunnskap er den beste veien til like muligheter for alle. Derfor må det å formidle kunnskap og det å motivere til læring få en klar førsteprioritet i den norske skolen. Nøkkelen er flinke, motiverte og faglig oppdatere lærere, og en tydelig prioritering av både penger og menneskelige ressurser.

Bevilgningene til kompetanseheving for lærerne har blitt økt etter regjeringsskiftet, og kunnskapsministeren har lovet at lærerutdanningen skal bli femårig.

Dette vil Venstre sørge for at blir gjennomført på en god måte. Vi vet at satsning på lærerne er det viktigste for å skape en enda bedre skole. Venstre vil at dyktige lærere skal ønske å bli i skolen og fortsette å undervise. Vi vil etablere nye karriereveier i skolen slik at lærere kan stige i gradene og bli spesialister med økt lønn og status.

Det er i dag mange ufaglærte lærere i skolen. Vi trenger alle disse for å ha tilstrekkelig ressurser på skolen, og Venstre mener derfor at de som jobber i skolen i dag uten lærerutdanning må få et tilbud om et skikkelig kompetanseløft. Slik kan vi sikre høy faglig kompetanse i skolen og samtidig få erfarne lærere til å bli.

Venstre mener også at læreren må ha tid til å være lærer. Vi må kutte i byråkratiet, redusere forskrifter og fjerne unødvendig rapporteringskrav som stjeler tid fra lærernes kjerneoppgaver. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse har vist at mange lærere bruker mer tid på møter, rapportering og administrative oppgaver enn tidligere. Det vil Venstre gjøre noe med, blant annet ved å få flere ulike yrkesgrupper inn i skolen til å ta de andre arbeidsoppgavene, som spesialpedagoger, miljøterapeuter, helsesøstre og merkantilt personell.

Venstre vil også få inn 1000 nye helsesøstre i grunnskolen. Mange elever slutter på skolen på grunn av faktorer som har lite med skolen å gjøre. Helsesøstre er en viktig førstelinjetjeneste med god kompetanse og erfaring med å jobbe forebyggende hos barn og ungdom. Det er viktig at hele landet har god nok dekning. Det kan være tøft for barn som vokser opp i dag å møte alle de forventningene som stilles til dem. Venstre vil ha løsninger som er tilpasset tiden vi lever i, med fleksibilitet og rom for familiene til å styre egen hverdag.

En trygg og god skolehverdag handler om mer enn bare det som skjer innenfor klasserommets fire vegger. Stadig flere småskoleelever går på SFO, men dette er i motsetning til skolen ikke et gratistilbud, selv om det blir en viktigere og viktigere del av oppveksten til svært mange. Venstre vil at hver familie skal velge selv om deres barn skal gå i SFO eller ikke, men vi vil ikke at økonomi skal være en del av vurderingen.

Derfor vil vi innføre et prøveprosjekt med gratis SFO for lavinntektsfamilier, slik at alle barn får de samme muligheter, uavhengig av hvilken bakgrunn de har.

Veien til og fra skolen kan være skummel, særlig for de minste elevene. Trygge skoleveier er en kampsak for Venstre. Vi vil jobbe for trygge gang- og sykkelveier slik at det ikke er nødvendig å bruke bil for å komme seg til skolen. Det vil både gi tryggere, mer selvstendige elever, og gi foreldre en bekymring mindre i hverdagen. Skolene må også ha frihet og økonomi til å kunne sette i gang egne skolepatruljer som skaper trygghet langs veien der det trengs.

Politikk handler om å prioritere. Det Venstre vil prioritere, er mange nok motiverte, trygge, kompetente voksenpersoner som kan gjøre den viktigste jobben i klasserommet. Det fortjener Levanger elever. Velkommen til skolestart!

Ann Helen Skaanes

Leder i Levanger Venstre

André N. Skjelstad

Førstekandidat, Nord-Trøndelag Venstre