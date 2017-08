Hun fortjener å bli heiet fram

Debatt

Det var vel rundt olsok. Det var sol og brukbart sommervær. Jeg gikk forbi Verdal hotell. Der inne var det mørkt og dystert. Ikke en person var å se. Folk hadde funnet seg andre steder for en kaffekopp eller lunsj. Dette var like før det daværende hotellselskapet valgte å slå seg konkurs. I Verdal forsto de som ville forstå at det kom til å gå den vegen. De hadde sett skrifta på hotellveggen.

Et sted som Verdal trenger et skikkelig hotell. Det var ikke noe godt å oppleve det som skjedde i sommer. Her finner vi også grunnen til at så mange nå gleder seg over at en ny driver med vilje og ambisjoner ønsker å ta over. I går tok mange imot invitasjonen og ga sine lykkønskninger da den nye eieren og driveren, Veronika Green, åpnet dørene og inviterte på kaffe, marsipankake og et besøk på hotellet.Det har lenge gått rykter om løsningen som var i emning. Sikkert klokt nok valgte den nye eieren å holde kortene tett til brystet da lokalavisa slo på tråden. Hun har brukt lang og nødvendig tid for å være sikker på at hennes tanker og ideer for hotelldriften kan bli til et bærekraftig konsept. Dette er gjort i samråd med, og sikkert også med mange gode råd fra Kari Lerberg som har drevet Verdal hotell siden 1980. Lerberg overtok det fra sine foreldre som da hadde holdt på helt tilbake på begynnelsen av 50-tallet.

Om jeg ikke tar feil var det mange som følte det godt da de så bildet av den nye og gamle hotelleieren i lokalavisa denne uka. To smilende damer foran bygget hvor den ene har lagt ned utallige arbeidstimer for at gjestene skal bli fornøyd og drifte gå i pluss, og hvor arvtakeren nå bur seg på det samme. Veronika Greens ambisjon er å videreføre smilet, servicen og det hjemmekoselige som særpreget Kari Lerbergs hotelldrift.

Det er noe spesielt med byens hotell, uansett hvilken by vi snakker om. Selv om det har en eier, er det mange som har et sterkt eierforhold. Det er fordi hotellet følger oss gjennom hele livet, fra barnedåp, konfirmasjoner og bryllup, til begravelsesselskaper. Og for ikke å glemme forholdet som mange faste reisende knytter til det som for noen er deres andre hjem. En by som Verdal fortjener et godt hotell. Derfor fortjener også den nye eieren å bli heiet fram når hun nå tar stafettpinnen videre.

(Lederkommentar i Innherred 19. august 2017)