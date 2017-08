Ap møter motgang i en medgangstid

Debatt

Det har vært Arbeiderpartiets greie i denne valgkampen å fortelle velgerne at «alt vil gå så meget bedre» om det nå blir et regjeringsskifte. Så langt har denne strategien slått feil. Velgerne ser ikke ut til å oppleve den samme virkeligheten som det største opposisjonspartiet. Det som aller tydeligst går ned er Aps oppslutning på meningsmålingene.

Merker optimismen. – Pilene peker i riktig retning etter en vanskelig tid for norsk økonomi. Nå går ledigheten ned, veksten opp og flere kommer i arbeid, var gårsdagens budskap fra statsminister Erna Solberg.

Tidligere i uka kunne vi høre at nordmenns framtidstro, både på egen og landets vegne, er tilbake på nivået før oljeprisfallet. Det var særlig folket i Trøndelag og Nord-Norge som nå markerte seg med stigende optimisme, ifølge forventningsbarometeret til Finans Norge. Om ikke det var nok, svarer nesten 80 prosent av ordførerne i Trøndelag at deres kommuner har fått det bedre de siste fire årene, om vi skal tro spørreundersøkelsen som Adresseavisen publiserte i går.

Dette er inntrykket som skapes gjennom oppslagene i media. Hvis det er sånn at flesteparten av oss kjenner oss igjen i dette bildet, blir oppgaven enda vanskeligere for de som forsøker å male et mørkere bilde av virkeligheten. Til den siste undersøkelsen, om de trønderske ordførerne, framgår det at ikke alt er såre vel. Svært mange sier de har vært utsatt for en negativ sentralisering. Det er en bekymring som også går igjen i årets valgkamp. Den saken er det ikke Ap som tjener på.

Spennende innspurt. Det er vel to uker til valgdagen. Valget ser ut til å bli langt mer spennende enn det mange trodd bare for noen uker eller måneder siden. Valget ser ikke ut til å bli avgjort ved om Ap får 28 eller 32 prosent, eller om Høyre havner på 22 eller 26 prosent. Dette blir nok småpartienes valg. Mye vil dreie seg om de havner over eller under sperregrensen. Den fremste jokeren ser ut til å bli Venstre, hvis oppslutning kan avgjøre regjeringsvalget. Og hvem blir valgets store overraskelse? Skal jeg tippe, så tror jeg det blir Rødt som med en profilert leder ser ut til å erobre mange frustrerte SV- og/eller Ap-velgere i år.