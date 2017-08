Spelet versus ramadan

Debatt

Spelet om Heilag Olav på Stiklestad er nå avsluttet for i år, og dermed er noe «hellig» slutt for oss trøndere. Med den storslagne musikken, men også teksten. Kongens fall skulle på lang sikt føre til store og humane samfunnsforhold til slik vi kjenner dem i dag, gjennom kristendommen. I dag er dette ordet et fy-ord. (du må ikke komme her og komme her)

Ramadan er muslimenes fastetid. Det skal ikke spises eller drikkes fra soloppgang til solnedgang. Det gjør de om natten. Den leksikalske definisjonen på faste er nettopp drikke! Vekk med all mat – bare drikk næringsrik drikke. (har prøvd det selv) Derfor er muslimenes «faste» en tilsnikelse og står ikke til troende. Ramadan er indre renselse: prøve på lydighet og utholdenhet og åndelig disiplin. (Wikipeda)

Ex-muslimen Cemal Knutsen Yucel (tidl. medlem av Brorskapet) sier at ID-feiringen feires i familien. Nå feires den ute i det offentlige rom – midt i gatene. Dette er nytt i Vesten.

Norge har en statsminister som er glad i å feste. Hun ble superstjerne da hun møtte frem foran 8000 muslimer i Vallhall – ICC og Brorskapets Rabitamoskè i Oslo, da de to siste dagene av Ramadan skulle feires. Dette kaller de ID. Påbudet om både Ramadan og ID-feiring kommer fra selveste Muhammed. «Det perfekte menneske».

Hvor mange har kjennskap til hva som ligger bak denne «høytiden» som første gang ble feiret i år 624. ID-feiringen ble knyttet til slaget ved Badr – to år etter at profeten måtte forlate Mekka for å etablere seg i Medina. Det handler om plyndring, vold, slavebinding og drap. År 624 ledet Muhammed et stort slag mot Quraysh-karavanen. Disse hadde med seg varer for 50 tusen dinarer – en enorm sum. Mot alle odds vant Muhammed over en mye større hær. Et vendepunkt for Muhammed i islams imperialistiske, militære historie. Etter slaget innførte Muhammed Ramadan og etterfølgende ID-feiring.

Det store spørsmålet er om Erna Solberg, og ordfører i Levanger vet hva de er med å feire? Hun fikk liret av seg: «..feiringen er et uttrykk for at vi som mennesker er ganske like, på tvers av religion og tro, - vi gjør mye av det samme for å markere fest og høytid. ID er en viktig høytidsdag i Norge.» Tenker Erna på julen og en gutt som fødtes i en stall? Hva?

ID-feiringen er vel så langt fra jule-evangeliet som overhodet mulig.

Nettavisen IQavisen.no skriver den 21/04-17 at Solberg anmeldes til politiet for å ha tillatt terror-organisasjonen Islam å virke i Norge. Det kreves at hun som øverste politiske leder settes under tiltale ved Oslo tingrett for overtredelse av Straffeloven § 111, første ledd, § 112 første ledd, § 113, 83 , og 86.

Siktelsen ble fremsatt før 01.08-2017. Alt dette er på retorisk høyoktan behørig ignorert i norske medier.

Spørsmålet for oss andre dødelige er om hvorvidt Solberg, Svarva, Stoltenberg m.fl. føler seg bekvem med sin hyllest til ID-feiringen i sin uforstand hva gjelder islam.

Solberg sa om terroren i Barcelona og Åbo bare de siste dagene bruker fordømmelsen som påskudd til at vi «står samlet». Tullprat. Da hadde vi ikke hatt angrep på angrep i Europa. Videre sier hun at «terroren er meningsløs» Nei, den er ikke det. Den er målbevisst. Det er en krigersk handling fra noen som har erklært oss krig.

Ragnhild Heggdal