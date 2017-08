Ble imponert etter et besøk hos naboen

Debatt

Eldrerådet i Verdal var full av lovord da kom tilbake fra et besøk hos naboene i Levanger denne uka. De var mildt sagt imponerte over det de fikk sett og hørt på Staup Helsehus. Det ble vel nesten i meste laget med skryt når det blant annet ble sagt at «alt er så hypermoderne. Det er så gjennomtenkt og tilrettelagt. Det er tenkt langt framover og har en allsidighet.» Vi fornemmer at det rørte seg en tåre i mang en øyekrok i Levanger denne dagen. Såpass hadde de nok ikke sseg fra verdalingene.

Litt annerledes. Men spøk til side. Det er alltid lurt å hente inspirasjon utenfra. Et annet godt råd er at man ikke skal la seg blende av det første man ser. Nå skal jeg ikke beskylde eldrerådets medlemmer for å ha gått i den fella. De ser nok på denne turen som inspirasjon og kunnskapspåfyll for diskusjonen som hjemkommunen står midt oppe i. I løpet av noen måneder skal det også bli endelig bestemt om Verdal skal bygge en slik storstue for sine omsorgstrengende. Sannsynligheten er stor for at det blir flertall for en lignende satsing.

Men, det er riktig som det også kom fra under befaring på Staup Helsehus. Et tilsvarende hus i Verdal vil ikke ha riktig samme innhold, i alle fall ikke ut fra diskusjonene som har gått så langt. Institusjonen på Staup inneholder ingen sykeheimsplasser, i tradisjonell forstand. Her har Levanger valgt å gå lenger enn man så langt synes å ville gå i Verdal. Det meste er gjort om til omsorgsboliger som leies ut til brukerne, og hvor det betales egenandel for tjenestene som gis. Tanken er å gi et forsterket tilbud i omsorgsboligene som bygge i bolfellesskap hvor det tidligere var sykeheimer, noe som forhåpentligvis også vil gi et bedre tilbud til eldre som velger å bo i egen bolig så lenge de kan.

Lærde strides. At utviklingen over hele landet går i den samme retning er nok motivert mye av økonomiske hensyn. Statlige støtteordninger stimulerer til at man heller bygger omsorgsleiligheter enn sykeheimsplasser. Om dette blir en bedre omsorg enn det vi hadde tidligere kommer litt an på øynene som ser. De lærde strides. Det vil de nok fortsatt gjøre, og den uenigheten vil nok også prege diskusjonen som vil fortsette i Verdal i høst. Da skader det ikke med kunnskapspåfyll, om den kommer fra naboene i Levanger eller fra andre steder.

Roger Rein