Stans gjenbyggingen av Sundet!

Debatt

Levanger er en småby med sine særpreg som gjør den trivelig å bo i. Viktige trivselselementer er trehusbebyggelsen, parkanleggene og sundet med utsikt mot fjorden. Utsikt til havneløpet, fjorden, Ytterøya, Inderøy og fjellene i Verran fra byen/Sjøgata, er en vesentlig del av dette særpreget. Det er med på å gjøre byen åpen, lys og luftig.

I dag ser vi at denne utsikten forsvinner bit for bit. Den ofres til fordel for 3-4 etasjer høye bygninger/boligblokker. Fortetning er blitt et moteord for kommunens bygnings-myndigheter. Dess mer, jo bedre. Da synes det å være uvesentlig om andre verdier eventuelt går tapt, som for eksempel utsikt som igjen har med trivsel å gjøre.

Det nyeste angrepet på utsikten mot sjøen er et forslag om å bygge boligblokk på parkeringsplassen mellom gamle Felleskjøpsbygget og fergeleiet (Sjøgata 27-området).

Byantikvaren og utbyggingsselskapet Stiklestad Eiendom vil bygge igjen siste rest av utsikt fra byen/Sjøgata til havneløpet og fjorden. I dag kan en ferdes i Sjøgata i området ved fergeleiet og nyte denne utsikten mot Ytterøya, Inderøy og fjellene i Verran. De nye byggeplanene vil medføre at all utsikt utover fjorden forsvinner fra bykjernen. Dette vil være til uopprettelig skade for Levanger by.

Utbyggerne, med Byantikvaren i spissen, later ikke til å vektlegge sjøutsikten i denne byggesaken. Iallfall for Byantikvaren burde det være viktig å bevare siste rest av fri utsikt mot fjorden framfor nok et boligkompleks helt i strandkanten.

Levanger by har en vedtatt reguleringsplan som skal være utgangspunkt for all utbygging. Den foreslåtte utbyggingen i Sjøgata er i strid med gjeldende reguleringsplan. Den kommunale tomta som er tenkt til det nye byggeprosjektet, er i dag regulert til parkering og kan ikke uten videre benyttes til boligformål. Tomta kan heller ikke bebygges høyere enn gatenivå for Sjøgata. Det tilsier at det i planarbeidet er tenkt utsikt og åpenhet i bygningsmassen, ikke fortetning og gjenbygging. Derfor fremstår det som merkelig at byantikvaren ivrer så sterkt for denne byggesaken.

Det er utvilsomt behov for flere parkeringsplasser i byen. I løpet av de siste 25 årene er det ikke opprettet en eneste ny kommunal parkeringsplass, mens Sjøgata er redusert med 54 plasser i samme periode. Forretningsdrivende i Levanger har påpekt at mangelen på sentrumsnære parkeringsplasser er et vesentlig hinder for å få fart på handelen i bykjernen igjen. Kundene vil parkere nær butikkene. Kan det da være god byplanlegging å fjerne parkeringsplasser?

Det er mer tvilsomt om det er et stort behov for sentrumsnære boliger/leiligheter. Så vidt vi vet står det mange tomme hus/ leiligheter i og nær byen. Per dato er det 105 hus og leiligheter til salgs i Levanger kommune!

Det har hendt før at det er gjort tabber med godkjenning av bygninger i Levanger by, f.eks. det skjemmende og stilbrytende tilbygget på den gamle, men stilige rektorboligen i Kirkegata som tilhørte den tidligere lærerskolen i Levanger. Et tilbygg som utrolig nok er godkjent av både byantikvaren og byggesakskontoret.

Når vi ser på utviklingen av sentrum i Levanger over tid, synes den å være preget av tilfeldigheter og utbyggernes premisser/innspill, og i mindre grad av langsiktige målsettinger og strategier.

Kan det bli en ny tabbe i Sjøgata? Har byantikvaren drømt seg bort i gamle byplaner med grøntarealer for potet- og grønnsakdyrking langs gateløpet som påskudd for gjenbygging av utsikten i Sjøgata?

Det er bare å håpe at kommunens politikere ser den uopprettelige skaden det foreslåtte bygget vil påføre byen og stopper saken før det er for sent…

Beboere av Levanger