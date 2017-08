Hva skal denne posen i treet bety?

Debatt

Denne armeringsjernstangen med en tomsekk på toppen har i flere måneder befunnet seg støttet til et tre ved innkjørselen til Staup Helsehus.

Sekken er merket CAUSTIC SODA PEARLS, Made in China.

Jeg har ikke særlig vett på moderne kunst, men gikk ut fra at dette var et element i kunstutstillingen på Staup-området. Etter hvert gikk det opp for meg at sekken må ha hengt der lenge før kunstnerne slapp til med sine installasjoner.

Da er spørsmålene: Hva er dette? Hvorfor henger det en tomsekk merket CAUSTIC SODA på en jernstang i et tre ved Staup Helsesenter?

Eivind Voldseth