Kampen mot forskjells-Norge er en kamp mot høyresida

Debatt

Å bekjempe store forskjeller mellom folk og sørge for like muligheter til alle bør være politikkens viktigste oppgave. Et samfunn hvor vi er en del av det samme fellesskapet og drar i samme retning er et samfunn vi i Arbeiderpartiet alltid vil kjempe for. Men, i den kampen har vi, og vil vi møte motstand.

Siden arbeiderbevegelsen i Norge tok form for rundt 130 år siden har vår kamp for frihet til alle og et samfunn med like muligheter blitt kjempet mot høyrekreftene. Vi så det da, og nå ser vi det igjen. 100.000 barn vokser opp i fattigdom, 70.000 unge står uten arbeid eller skoleplass og antallet unge uføre har økt med 40% de siste 4 årene. Alarmene på Høyres Hus burde ringt for full maskin, i stedet konkurrerer de borgerlige partiene i å rosemale situasjonen for norsk ungdom, slik at de kan fortsette med sine perverse skattekutt til Norges aller, aller rikeste.

På ett enkelt år gir Frp og Høyre-regjeringa 25 milliarder kroner i skattekutt – dette utgjør til sammen 100 milliarder kroner over en 4-årsperiode. Størrelsen er ikke til å fatte. Hundre personer med en gjennomsnittlig norsk inntekt på 500.000 kroner i året ville måttet jobbe i 500 år for å oppnå den samme enorme mengden penger Frp og Høyre gir i skattekutt til Norges aller rikeste.

Som om ikke det var nok har Frp- og Høyre-regjeringa også valgt å ta fra de som har aller minst. Eksemplene er like mange som de er brutale. Regjeringa har kuttet i barnetillegget til uføre, de har fjernet gratis fysioterapi for brannskadde og kronisk syke, de har kuttet i støtten til multihandikappede og de ville på toppen av dette fjerne Den Kulturelle Spaserstokken, en av de viktigste arenaene for å tilgjengeliggjøre kultur for eldre.

Til sammen øker dette forskjellene i Norge. Når man tar fra de som har minst, samtidig som man gir til de som har mest, da blir gapet mellom de på toppen og de på bunnen selvfølgelig større.

De siste 4 årene har vi sett at forskjellene mellom folk øker, og ulikheten blir større. Og det skjer i et faretruende tempo. Unge, eldre og de som har minst lider under Frp og Høyres skattekutt-iver, og resultatet blir et samfunn lenger unna tanken om like muligheter for alle.

Så hvorfor er økende forskjeller et så stort problem? Svaret ser vi hver eneste dag, både her hjemme i Norge, men enda tydeligere på kontinentet og i USA. For i en tid med sterke ekstreme strømninger fra ytre høyre og religiøse fundamentalister ser vi hvor alvorlig utenforskap er. Ekstremistiske ideologier lever på splittelser i folket. Økende forskjeller er bensin på bålet for disse ideologiene, og derfor er det alarmerende at ikke Frp og Høyre gjør mer for å motvirke de økende forskjellene i Norge.

Å motvirke forskjeller krever tung innsats, og det krever vilje. Salige Olof Palme er kjent for sitt sitat «Politikk er å ville», Mester Olofs ord til tross, politikk er også å gjennomføre. Og i Norge i dag gjennomfører ikke Frp- og Høyre-regjeringa tiltak for å motvirke de økende forskjellene, i stedet bidrar de til å øke tempoet i den negative utviklinga.

Hvilken familie du er født inn i, er fortsatt den dag i dag den statistisk sett mest avgjørende faktoren for hvor store sjanser du har til å lykkes i samfunnet. Vi i Arbeiderpartiet går til valg på en styrket tidlig innsats i barnehagen og skolen, nettopp for at å tidligst mulig kunne motvirke sosiale forskjeller fra begynnelsen. Samtidig sier vi at vi vil øke skatten for Norges aller rikeste, akkurat slik at vi kan bruke fellesskapets penger på skole, helse og eldreomsorg.

Arbeiderpartiet ønsker en inkluderende fellesskole hvor alle barn får muligheten til å bli sett. Et tidliginnsats-løft behøves, både for å løfte de minste barna, men også sett i sammenheng med det høye frafallet i videregående. Vi i Arbeiderpartiet går til valg på å bruke fellesskapets penger på en lese-skrive og regnegaranti for de yngste, til å ansette 3000 nye lærere og på å sikre gode leksehjelpsordninger i både barne- og ungdomstrinnet. Dette er målrettede tiltak som vil bidra til å utjevne sosiale forskjeller, og derfor er jeg stolt over at Arbeiderpartiet aldri vil gi én eneste krone i skattekutt til Norges aller rikeste før alle landets elever gjennomfører skolegangen.

Årets stortingsvalg er et retningsvalg. Det er et valg mellom ei Frp- og Høyre-regjering som øker forskjellene mellom folk eller ei Arbeiderpartiledet regjering som har som overordnet mål å motvirke de økende forskjellene. Vi i Arbeiderpartiet sier at det viktigste i livet må være det viktigste i politikken, og derfor går vi til valg på å bruke fellesskapets penger på skole, helse og eldreomsorg foran massive skattekutt til Norges aller rikeste.

Gaute Børstad Skjervø

Stortingskandidat Nord-Trøndelag Arbeiderparti