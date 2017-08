Privat finansiering av kommunalt planarbeid

Debatt

Tirsdag 8.8 trykket både Innherred og TA innlegg hvor jeg kritiserte Verdal kommune for å ha for tette band til kalksteinindustrien. Jeg forventet ikke å få respons nå rett etter sommerferien og midt under valgkampen. Da hadde jeg ikke reknet med «kommunen sin bedre halvdel»: Mandag 21.8 publiserte Verdalskalk sin daglige leder Geir Olav Jensen et nyhetsbrev på bedriften sin web-side. Temaet var nøyaktig det samme som det jeg hadde skrevet om: Hvordan utredningene til kommunedelplan Tromsdalen ble finansiert av næringslivsaktørene.

Det er to hovedgrunner til at Jensen sitt utspill fortjener oppmerksomhet: For det første, at nettopp Verdalskalk går på banen for å forsvare kommunen sin handlemåte bekrefter det jeg påpeker: Det er for tette band mellom Verdal kommune og kalksteinindustrien. For det andre, Jensen bekrefter i all hovedsak min framstilling av de faktiske forholdene. Det som skiller oss er vurderingen av hvordan maktforhold ble påvirket da kommunen tillot at eget planarbeid skulle finansieres av næringslivsaktører.

Kommunedelplan Tromsdalen ble vedtatt i 2013. Hovedinnholdet i denne planen kan sammenfattes slik: Arealet for utvinning av kalkstein (dagbrudd) økes fra 560 til 2270 dekar. For å gi et bilde på dimensjonene: Om uttaket fra steinbruddet skulle sju-dobles fra dagens 1,5 millioner tonn årlig så ville det være nok stein til drift i 100 år.

Nå ihøst skal kommunen ta stilling til en privat reguleringsplan som følger opp hele denne visjonen.

Kommunedelplanen bygde på en konsekvensutredning (KU) med omlag 40 forskjellige dokumenter. Alle konsulentrapportene var fullfinansiert av Verdalskalk og Norcem. Disse to bedriftene er henholdsvis driver av og konsesjonshaver til kalksteinforekomsten i Tromsdalen.

Som gjenytelse for finansieringen hadde Verdal kommune lovt (2011) at KU-en skulle bli så detaljert at selskapene senere kunne bruke dem til sin reguleringsplan.

- BRRR! – BRRR! (alarmklokker):

De private aktørene fikk påvirke KU-en til kommunen sin plan.

Grunn til å hevde at aktørene på denne måten kjøpte seg innflytelse også over resultatet; selve kommunedelplanen.

Senere skulle kommunen avgjøre om KU-en tilfredsstilte kravene til detaljregulering. Det vil si at kommunen skulle vurdere om den selv hadde holdt sin del av avtalen med de som hadde betalt for kommuneplanarbeidet.

Tilslutt blir det grunn til å mistenke at beslutningstakere føler seg forpliktet til å vedta reguleringsplanen i samsvar med ønskene til bedriftene. Noe annet ville jo være å holde næringslivet for narr.

Var det god forvaltning å finansiere eget planarbeid på denne måten? Var det lovlig? Verdal kommune sitt kontrollutvalg har hatt saken på dagsorden siden 2015. Utvalget ba om en redegjørelse fra administrasjonen – denne kom først våren 2017: Privat finansiering av kommunalt planarbeid er «nokså uvanlig». Dette var visst beroligende – vedtaket (24.4.17) fikk den klassiske ordlyden: «Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.»

Reguleringsplanen skal snart behandles. Beslutningsgrunnlaget består i hovedsak av:

KU-en fra 2012. Et uoversiktlig materiale som er iferd med å gå ut på dato.

Kommunedelplanen. Stor slagside i favør av industri-interessene, blant annet på grunn av innflytelsen bedriftene hadde på KU-en.Privat finansiering av kommunalt planarbeid er samrøre. (Alarm-) klokkene ringer for Tromsdalen!

Gunnar Gustad

Verdal